Stranger Things, il poster della 5 stagione fa impazzire i fan: è scomparsa

Si avvicina il finale di Stranger Things: il primo poster della quinta stagione sta facendo impazzire i fan.

Tra le serie Netflix più seguite e amate dal pubblico troviamo Stranger Things, il dramma fantascientifico che fin dal suo debutto ha conquistato gli spettatori diventando un vero e proprio fenomeno mondiale. Il gran finale si fa sempre più vicino e finalmente è uscito il primo poster della quinta ed ultima stagione: i fan non stanno più nella pelle.

Era il 2016 quando Stranger Things ha esordito su Netflix. La serie si è guadagnata in poco tempo una fama internazionale, affermandosi come un cult della piattaforma streaming. Le avventure dei protagonisti hanno tenuto il pubblico incollato davanti allo schermo e ora, a distanza di quasi 10 anni, gli appassionati si preparano al finale di stagione.

L’ultimo capitolo, come spiegato dai creatori Matt e Ross Duffer, saprà sicuramente sorprendere gli spettatori. “Pensiamo che sia la nostra storia più personale – hanno dichiarato – È stato super intenso ed emozionante da girare, per noi e per i nostri attori”. Secondo le anticipazioni, la quinta stagione debutterà entro la fine di quest’anno: sui social è stato pubblicato il primo poster, con un nuovo “mistero” per i fan.

Stranger Things, esce il primo poster della quinta stagione: si parte con un mistero

Si fa sempre più vicino il gran finale di Stranger Things. Dagli spoiler sappiamo che la quinta stagione sarà ambientata nell’autunno del 1987, a un anno da quanto accaduto nella quarta. La stagione precedente si è conclusa con l’apertura di un portale per il Sottosopra, ad opera di Vecna, che ha avuto effetti devastanti a Hawkins.

Il primo poster dell’ultimo capitolo della serie, come si può vedere, è alquanto particolare. Non appaiono i protagonisti di Stranger Things, ma un volantino che comunica la scomparsa di una persona. Stiamo parlando di Undici, interpretata dall’attrice Millie Bobby Brown. L’annuncio spiega che è stata avvistata per l’ultima volta il 13 giugno 1986, a distanza di tre mesi dal finale della quarta stagione, mentre indossava un giubbotto con cappuccio.

La ragazzina, prosegue il volantino, era da sola e camminava nei pressi della Hawkins High School. Per chiunque dovesse essere in possesso di informazioni utili “al ritrovamento di Jane Hopper, viva o morta” il Dipartimento di Polizia della città mette a disposizione una ricompensa di 3.000 dollari.

Dall’immagine possiamo intendere che l’ultima stagione di Stranger Things inizierà già con un mistero: la sparizione di Undici che, a giudicare dal poster, continuerà ad avere un ruolo primario nella serie. Per scoprire cosa accadrà ai protagonisti, e se riusciranno a salvare Hawkins dal Sottosopra, non resta altro da fare che aspettare le nuove puntate.