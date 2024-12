Stufa, se senti questa puzza devi intervenire subito: il pericolo è imminente

Stufa, fai molta attenzione se per caso senti questa puzza: se non intervieni subito rischi grosso, ecco che cosa devi fare.

L’inverno è ormai arrivato e in tutte le case sono stati riaccesi i riscaldamenti. Oltre alla classica caldaia a gas, ci sono anche tantissime altre soluzioni alternative, alcune più ecologiche, per riscaldare l’ambiente domestico. Pensiamo ad esempio alla stufa a pellet o alle pompe di calore.

C’è, poi, chi invece non riesce proprio a rinunciare ad una bella stufa a gas. In questo caso bisognerebbe fare molta attenzione qualora si dovesse cominciare ad avvertire uno strano odore.

Questo, infatti, potrebbe essere il segnale che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe e che quindi si deve intervenire quanto prima per scongiurare qualsiasi pericolo.

Stufa, se senti questa puzza devi intervenire subito: 4 consigli utili

Se in casa hai una caldaia o una stufa a gas dovresti fare molta attenzione a possibili fughe. In particolare, se dovessi cominciare a sentire una strana puzza, faresti bene ad intervenire subito. È importante precisare che in realtà il gas naturale è inodore, incolore e insapore.

Tuttavia, emana un odore poco gradevole che dipende dalle sostanze che vengono aggiunte ad esso, proprio per segnalare l’eventuale fuoriuscita dagli impianti per ragioni di sicurezza. Ecco che quindi, qualora si dovesse sentire un odore insolito, quello che comunemente indentifichiamo come ‘puzza di gas’, dovremmo subito attivarci e comportarci seguendo questi 4 utili consigli:

chiudere la valvola del contatore del gas, in modo tale da interrompere eventuali fughe; aprire tutte le finestre per far cambiare aria; evitare di utilizzare interruttori della corrente o elettrodomestici; proteggere naso e bocca con un panno per evitare di inalare il gas, con gravi conseguenze per la salute.

Una volta che ci si sarà messi in sicurezza si dovrà poi chiamare il pronto intervento. Ovvero il numero dedicato del distributore del gas di zona per le situazioni di emergenza e pericolo. Questo numero si può trovare generalmente riportato sulle bollette oppure è possibile reperirlo sul sito dell’ARERA, attraverso la sezione ‘Operatori’. Sarà sufficiente inserire la Regione, la Provincia e il Comune di residenza per trovare i contatti del proprio distributore.

Si ricorda infine che la puzza di gas rientra in quelle situazioni di pericolo che non vanno assolutamente sottovalutate. Spesso le fughe di gas sono causate da piccole perdite o da un possibile malfunzionamento dell’apparecchio. Per prevenire simili problematiche è dunque fondamentale effettuare controlli periodici e regolare manutenzione.