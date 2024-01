Svolta nel caso di due giovani di Ponza: “Assolti per non aver commesso il fatto”

“Assolti per non aver commesso il fatto” è la pronuncia emanata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale dei minori di Roma in favore di due giovani di Ponza, A.N. e G. V., assistiti dagli avvocati Vincenzo Macari e Alessandro Parisella, a seguito dell’udienza preliminare celebratasi il 25 gennaio 2024.

I due giovani erano chiamati a rispondere del reato di lesioni aggravate in concorso ai danni del compagno della madre di uno dei due. La vicenda avvenne nella tarda serata dell’8 maggio 2022 in Ponza, località Le Forna.

Secondo la ricostruzione accusatoria a seguito di una lite intervenuta nei pressi dell’abitazione del minore, che faceva da sfondo a ragioni sentimentali tra i genitori per via di un matrimonio che era finito, questi avrebbe preso parte ad una brutale aggressione che il nuovo compagno della madre riferisce aver patito in quella circostanza. Nella vicenda venne coinvolto, stante l’ipotesi accusatoria, anche un amico del minore che era lì presente ai fatti.

Nello specifico, l’accusa sosteneva che i due minori avrebbero colpito con calci e pugni il compagno della madre provocandogli lesioni.

In realtà, nel corso dell’udienza preliminare è stata provata la completa infondatezza dei fatti contestati dall’accusa ai danni dei due minori tanto è vero che il G.U.P. Tribunale ha ritenuto di poter assolvere i due giovani, oggi ormai maggiorenni, per non aver commesso il fatto, con la più ampia formula assolutoria. I difensori utilizzavano utilizzato quale principale strumento di difesa proprio un video sviluppato dalla madre del minore che immortalava quanto stesse accadendo in quei sinistri momenti.

Ed è emerso proprio da dette riprese video, valizzate attraverso una dettagliata consulenza informatica, che il minore era tutt’altro che parte attiva alla lite che era in corso tra lo zio di uno dei due ed il compagno della madre, ma soprattutto che il compagno della madre era stato tutt’altro che brutalmente aggredito dai suoi antagonisti.

La vicenda, all’epoca dei fatti, ebbe rilevanza anche sulle televisioni nazionali.