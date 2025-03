Tastiera unta e appiccicosa, se la pulisci così dovrai buttarla: ecco il trucco che ti farà svoltare

Questo rimedio è perfetto per pulire la tastiera. Non la rovina e la fa tornare come nuova. È davvero semplicissimo.

Le tastiere dei pc sono costantemente in contatto con la sporcizia. Le dita che battono freneticamente sui tasti, oltre a consumare le lettere, rilasciano dei residui sulla loro superficie. Con il passare dei giorni, si accumulano, generando una patina oliosa e fastidiosa. Inoltre, c’è anche chi mangia mentre lavora o sgranocchia il proprio snack preferito durante la visione del proprio film preferito.

Sporcizia, molliche e polvere, quindi, finiscono per depositarsi sull’oggetto, danneggiandolo dal punto di vista estetico e funzionale. Molti ricorrono a un noto rimedio che, sebbene risulti efficace, mette a rischio la sopravvivenza della tastiera stessa. Ecco come fare per farla tornare come nuova in modo sicuro.

Come pulire la tastiera senza rovinarla: questo metodo è sicuro ed efficace

La tastiera è piuttosto delicata. Bisogna trattarla con cura perché, in caso contrario, si rischia di danneggiarla. Questo vale anche per le operazioni di pulizia. Alcune persone tendono a sottovalutare la questione. Pensano di poter usare prodotti aggressivi per rimuovere le macchie di unto. C’è chi, addirittura, cerca di sollevare i tasti per eliminare le molliche incastrate sotto i bordi.

I liquidi non devono assolutamente entrare in contatto con la tastiera. Spruzzare il Vetril sulla superficie, per esempio, potrebbe inumidire e distruggere i contatti interni, fino a rendere inutilizzabili alcuni tasti o nei casi peggiori, l’intera tastiera. Bisogna procedere con cautela, cercando di raggiungere l’obiettivo finale, ma senza ignorare le conseguenze.

Ecco i passaggi corretti:

Spegnere il pc, nel caso si tratti di un dispositivo portatile, o solo la tastiera. In quelle che funzionano con il Bluetooth, solitamente, c’è un pulsantino laterale che consente di farlo Eliminare lo sporco superficiale attraverso un pennello per dipingere o un vecchio spazzolino. Per un risultato migliore, si possono usare le bombolette ad aria compressa create proprio per questo scopo. In alternativa, c’è anche il phon. Se si sceglie quest’ultima soluzione, l’aria dovrà essere sempre fredda. Il calore, infatti, danneggia i circuiti Le macchie più ostinate vanno rimosse con un panno in microfibra morbido e qualche goccia di alcol denaturato. La stoffa dovrà risultare solo leggermente umida. Esagerare con le quantità significherebbe bagnare i tasti

Il consiglio è quello di pulire settimanalmente la tastiera. Così facendo, si eviteranno incrostazioni e macchie ostinate. Inoltre, negli appositi negozi, vendono anche delle salviettine specifiche per igienizzare e limitare la profiferazione dei batteri. Un po’ come lo schermo dei moderni smartphone, anche le tastiere rappresentano un accumulo di germi da non ignorare.