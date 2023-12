Terracina, 44enne denunciata per guida in stato di ebbrezza

Ieri 5 dicembre 2023, in Terracina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, a conclusione di mirati accertamenti effettuati, hanno deferito all’A.G. una donna 44enne del posto, la quale il 10 novembre u.s. era rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo alla guida della propria autovettura mentre percorreva una strada del Comune di Terracina. I militari intervenuti sottoposero la conducente dell’autoveicolo ad accertamenti alcolemici presso una struttura sanitaria che hanno evidenziato un tasso superiore superiore ai limiti consentiti. La donna, pertanto, è stata deferita all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica.