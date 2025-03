Terremoto Campi Flegrei, annuncio da brividi poco fa: tremano i cittadini

Le scosse di terremoto nei Campi Flegrei stanno sconvolgendo tutta la zona circostante, annunci da brivido sono arrivati poco fa. Tremano i cittadini.

Situazione ancora con poco equilibrio e che vive di situazioni complesse da gestire, ma cosa sta accadendo e quali sono le ultime novità?

Da sempre i Campi Flegrei sono una zona sismica, protagonista di numerose scosse. Nelle ultime settimane però la situazione è decisamente peggiorata con diversi eventi che hanno parlato di gente sconvolta e diversi piani di emergenza messi in piedi.

Le immagini di persone scappate da casa loro e pronte a rifugiarsi in edifici ad hoc hanno lasciato tutti senza parole e fatto pensare a un’emergenza che non conosceva la parola fine. Ovviamente sono scese in campo tutte le forze dell’ordine preposto con anche il Sindaco che ha deciso di scendere in campo per dare un sostegno sia a chi vive queste difficoltà che a chi non dovrà subire altri problemi.

Ora però vogliamo darvi un’ultima notizia che ha sicuramente preoccupato l’opinione pubblica e che è legata anche al futuro di questo splendido posto.

Terremoto Campi Flegrei, un annuncio da brividi

A parlare della situazione legata al terremoto ai Campi Flegrei è stato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e presidente dell’Anci, che ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel programma 24 Mattino.

Questi ha specificato: “Noi non possiamo pensare di spostare decine di migliaia di persone, quindi dobbiamo aiutare le persone a vivere in sicurezza. Quello del bradisiso è un fenomeno che è nei Campi Flegrei da sempre, da millenni. C’è stata una recrudescenza nell’ultimo anno con una nuova crisi che non si ripeteva dagli anni ottanta”.

Ma la soluzione qual è? “La risposta è convivere con questo fenomeno, come si è fatto per secoli e lavorare sulla sicurezza di strutture e infrastrutture. Noi lo stiamo facendo, insieme al governo nazionale, per fare in modo che gli edifici siano assolutamente sicuri”, aggiunge.

Ha poi concluso: “Lavorare sull’organizzazione di un’eventuale emergenza, sui piani di gestione delle persone che, quando ci sono state delle scosse, hanno paura, scendono in strada e devono essere assistite. Adesso siamo in una fase di rallentamento, ma fin quando non si esaurisce questo sciame dobbiamo continuare a lavorare insieme ai cittadini per fare in modo che ci sia una gestione serena, tranquilla, e vigile di un fenomeno che è antico”.