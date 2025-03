Terremoto Campi Flegrei, l’AI può prevedere quando ci sarà la prossima scossa? Risposta sbalorditiva

I continui terremoti a Campi Flegrei preoccupano la popolazione e il Governo, ma l’AI può prevedere quando ci sarà la prossima scossa? La risposta è sbalorditiva.

Nelle ultime ore si è parlato molto di questo problema alla ricerca di soluzioni per le tante famiglie colpite da questa catastrofe.

Oggi tutto ruota intorno all’Intelligenza Artificiale tanto che in molti si sono chiesti se questa potrà dare qualche indicazione interessante per cercare di evitare problemi se ci sarà una prossima scossa. Al momento proprio la possibilità di un nuovo sisma spaventa le persone in questa zona, con difficoltà ad accedere nelle proprie case e impossibilità di dormirci durante la notte.

Sapere se ci sarà una scossa e quando risolverebbe molti problemi, soprattutto eviterebbe catastrofi casuali che possono verificarsi di fronte a questi casi. Mentre la Protezione si muove, giorno e notte, per cercare di trovare una soluzione all’accaduto, con contromosse di specialisti pronti a scendere in campo, l’intelligenza artificiale rimane una possibilità da prendere in considerazione.

Andiamo dunque a vedere da vicino come funzionano le cose e chi sarà il prossimo a dare una soluzione. Ma abbiamo provato a chiedere all’IA come può aiutarci.

Terremoto Campi Flegrei, cosa può fare l’AI?

L’Intelligenza Artificiale non si può prendere la responsabilità di specificare se ci sarà o meno una scossa ancora e soprattutto di dirci quando. Tuttavia può essere utilizzata per cercare di dare dei contorni più logici a quanto sta accadendo.

L’IA ci può aiutare ad analizzare dati sismici in tempo reale per identificare segnali di possibile attività sismica futuro. Può migliorare i modelli previsionali basati sui pattern storici e non solo. Viene inoltre specificato che c’è la possibilità di supportare la Protezione Civile nell’elaborare quelli che sono papabili scenari di rischio.

I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva con bradisismo, un termine tecnico per specificare che questa parte del suolo è legato all’attività magmatica e idrotermale con possibilità di sollevamento e abbassamento del suolo. Questa condizione rende ancora più complesso cercare di capire se ci saranno ulteriori attività future.

Il consiglio che sviluppa l’IA è legato ad affidarsi a fonti ufficiali per aggiornamenti affidabili. Viene sottolineato come l’unico accesso a informazioni certe è legato all’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che monitora l’area costantemente. L’AI si offre poi di disporre anche l’ultima attività registrata e la possibilità di confrontare quanto accaduto in precedenza con dati statistici e uno studio approfondito della stessa.