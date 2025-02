Tiella di Gaeta, la ricetta tradizionale della torta salata: il ripieno di verdure e polpo è delizioso

Scopriamo una ricetta buonissima che arriva da Gaeta. Una volta provata diventerà un vero e proprio must per voi! Devi farla subito.

Ci sono alcune ricette tipiche che ci permettono di scoprire dei piatti che sono delle vere e proprie eccellenze sul nostro territorio. Una di queste è la buonissima Tiella di Gaeta. Al suo interno racchiude tutto il sapore del mare e non solo. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito e che vuoi assaggiarla, anche perché ha un gusto esplosivo.

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo come possiamo realizzarla in pochissime mosse ma soprattutto quali ingredienti ci occorrono.

Tiella di Gaeta: la ricetta che amerai

La ricetta che vi vogliamo proporre è tipica di Gaeta e ci permette di fare un viaggio tra terra e mare. Potrebbe sembrare molto simile ad una pizza ma ha una lavorazione diversa e più accurata. Diciamo che i due cerchi di pasta sono morbidi e devono mantenere tutta l’umidità all’interno della nostra ricetta.

Noi vi proponiamo oggi la versione tradizionale ma in commercio ne troviamo anche alcune diverse che non prevedono il pesce al suo interno. Si hai letto benissimo. Noi oggi vi diamo gli ingredienti per una tiella bella grande, dipende da te se vuoi realizzarla più piccola oppure no. Quindi andiamo a vedere che cosa fare.

Ingredienti

250 gr di farina 00

10 gr di lievito di birra fresco

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

120 gr di acqua tiepida

600 gr di polpo

80 gr di olive di Gaeta denocciolate

100 gr di pomodorini

olio extra vergine

peperoncino

sale

Realizzazione

Come prima cosa, ovviamente, dobbiamo realizzare il nostro impasto. In una ciotola bella capiente mettiamo a sciogliere il lievito in pochissima acqua tiepida. Uniamo poco per volta l’acqua e la farina che in precedenza avremmo setacciato. Iniziamo ad impastare e lavoriamo come minimo per 10 minuti. Solamente dopo questo passaggio aggiungiamo il sale e continuiamo ad impastare fino al completo assorbimento. Avvolgiamo il nostro impasto in uno strofinaccio e facciamolo lievitare per 30 minuti in un posto caldo o tiepido, va benissimo anche il forno spento con la luce accesa. Nel mentre prepariamo il nostro ripieno. Mettiamo a bollire una pentola con l’acqua ed immergiamo il polpo quando bolle per alcune volte, fino a quando non si arricceranno i suoi tentacoli. Lasciamolo in acqua e facciamolo andare per circa 20 minuti con il fuoco al minimo. Trascorso questo tempo mettiamo il tappo e lasciamo in ammollo per lo stesso tempo. Adesso possiamo tagliarlo a pezzettini, quando si raffredda e condiamolo con olio, prezzemolo, peperoncino, e pomodorini che avremmo tagliato a dadini. Uniamo anche le olive. Prendiamo metà dell’impasto e con il mattarello facciamo una sfoglia inferiore ad un centimetro. Ungiamo una teglia rotonda da 24 cm e mettiamo la nostra base. Mettiamo il nostro ripieno e copriamo con l’atro disco di pasta premendo leggermente sui bordi. Inforniamo a 180 gradi per 30 minuti.

Serviamola quando è tiepida e rimarrete senza parole dal suo incredibile gusto. Tutti vi chiederanno la ricetta!