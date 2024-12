Tradimento, anticipazioni 15 dicembre: Oylum in carcere, Ozan dice una bugia

Che cosa succederà nella nuova soap opera che arriva dalla Turchia e che ha catturato già moltissimi telespettatori? Scopriamo insieme.

Nella giornata del 1 dicembre è andata in onda la nuova serie che arriva, come molte altre, dalla Turchia. Stiamo parlando di Tradimento. La sua attrice protagonista non é assolutamente una sconosciuta, il motivo? Era una delle protagoniste di Terra Amara, altra serie amatissima dal pubblico.

Noi oggi ti vogliamo far conoscere in anteprima che cosa ci attende per quanto riguarda la messa in onda della prossima settimana. Quindi, continua a leggere e scopri i punti salienti che ci attendono.

Anticipazioni prossime puntate di Tradimento

Questa nuovissima soap opera è andata in onda solamente per due domeniche ma già sta facendo letteralmente impazzire il pubblico che la segue da casa. Il terzo appuntamento ci sarà il 15 dicembre. Il titolo originale, è Aldatmak e la sua attrice protagonista è Hunkar di Terra Amara, ovvero Vahide Perçin.

Ma andiamo a vedere che cosa ci attende. Come prima cosa iniziamo dicendo che la famiglia Guzide si trova al centro dell’attenzione mediatica dopo un articolo sull’incidente di Oylum e Tim dove si ipotizzava che la Oylum possa essere una assassina. Tarik, nel mentre, rimane senza parole perché Yesim ha cambiato la serratura.

In questo modo non può in alcun modo rientrare in casa. Sentendosi completamente respinto cerca di trovare una soluzione ed un aiuto in Oltan che però lo rende partecipe dell’articolo. Ecco arrivare i problemi perché Tarik si reca verso la casa di Guzide insieme a Toga e le tensioni sembrano scoppiare da un momento all’altro.

Lara a Ozan si confrontano e quest’ultima chiama Kaan per cercare un aiuto. Oylum, intanto, nega qualsiasi tipo di segreto anche se la preoccupazione i Guzide aumenta. Forse anche per via di un bacio con Tolga? Ecco arrivare qualcosa di molto particolare perché sono scomparsi i filmati che riguardano l’incidente.

Oylum, quindi, viene raggiunta da una ordinanza di custodia cautelare e deve passare la notte dietro in cella. Il giorno seguente il giudice conferma l’arresto e viene trasportata in ospedale. Mesut, intanto cerca di capire con Ozan come possono rintracciare Kaan, anche utilizzando il Dark Web.

Ozan, intanto, deve inventare una bugia e dice al padre che non può toccare i soldi perché li ha investiti in un fondo coreano per due settimane. Tarik, intanto dichiara a Yesim che divorzierà da Guzide per vivere la vita con le e la figlia Oyku. Guzide, intanto, non si arrende all’arresto della figlia.

Decide, quindi, di chiedere aiuto a Toga per cercare i filmati delle telecamere di sicurezza e scagionare la figlia. Se volete rivedere le puntate precedenti sono disponibili su Mediaset Infinity dal quale potete accedere sia da cellulare che da televisore o computer. Per il momento il prossimo appuntamento è fissato per il 15 dicembre alle 21.15 circa.