Una vera e propria tragedia al Grande Fratello Vip, ha perso la vita a causa di un virus con una notizia che getta tutti nello sconforto.

Le parole di quanto accaduto fanno venire i brividi sulla schiena e non lasciano spazio a interpretazioni.

Spesso attorno a trasmissioni nate per divertire il pubblico e per creare contenuto nascono anche racconti tristi che ci fanno capire come la vita possa essere dura anche per i personaggi famosi. La storia che vi raccontiamo oggi è di quelle da far scendere le lacrime e impossibili da accettare.

Storie drammatiche che i protagonisti raccontano anche per sensibilizzare oltre che per sfogarsi in merito a momenti tragici. La ragazza che ha voluto aprirsi sulla sua vita privata è davvero incredibile e dimostra la sua umanità oltre al suo grande cuore. Il pubblico ha risposto ancora una volta presente dimostrando di essere sempre vicino nei confronti dei personaggi famosi. Ma andiamo ora a scoprire tutto più da vicino.

Grande Fratello Vip, la morte per un virus

Protagonista del racconto è Selvaggia Roma ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha accompagnato il suo racconto con le lacrime. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, ha voluto tornare su un episodio della sua vita personale davvero doloroso e impossibile da dimenticare.

Selvagga ha raccontato: “Quando scoprii di essere incinta ho fatto degli esami e scoperto il citomegalovirus che è un herpes mortale per il feto. Mi ripetevo di continuo che volevo proseguire, ma la percentuale era davvero bassa. Molto probabilmente la bimba poteva farcela, ma il virus si sarebbe visto tra gli 0 e 3 mesi e può dare problematiche permanenti al bambino come la cecità. Arrivati al quinto mese con l’amniocentesi abbiamo scoperto che era infetta e mi è caduto il mondo addosso”.

Ha continuato: “Perdere mia figlia è stata una vera tragedia. È stato un parto indotto di 17 ore. È stato bruttissimo e non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Non si può spiegare. L’abbiamo chiamata Mia. Noi siamo stati già genitori e io non l’ho mai dimenticata nemmeno dopo la nascita di mia figlia Luce. Pensiamo di essere stati già genitori”.

A ottobre del 2024 è nata Luce, ma il dolore per questo episodio è impossibile da dimenticare e rimane ancora nel cuore della ragazza che oggi deve comunque andare avanti anche per la sua nuova bambina.