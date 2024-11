Tredicesima 2024, quando verrà pagata: data per lavoratori e pensionati

Ci sono varie novità interessanti per la tredicesima di dicembre 2024: ecco quando verrà pagata a lavoratori e pensionati.

La tredicesima è una prestazione che spetta per legge a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori part-time. Devono riceverla anche colf, lavoratori domestici, badanti e baby sitter. Per quanto concerne i pensionati, la mensilità aggiuntiva va anche a chi percepisce la pensione di reversibilità.

Sono invece escluse dal pagamento della gratifica alcune categorie come i lavoratori parasubordinati e a progetto. Non conoscono la gioia della tredicesimo nemmeno gli stagisti, le partite IVA, gli autonomi, i percettori dell’assegno di accompagnamento e i percettori di indennità NASpI.

Se ne è discusso tanto: quest’anno, oltre alla tredicesima, alcuni lavoratori riceveranno un bonus natalizio di 100 euro netti. Tale bonus è destinato ai dipendenti con redditi complessivi inferiori ai 28.000 euro e che hanno almeno un figlio o il coniuge fiscalmente a carico. Per ottenerlo è però necessario compilare un’autocertificazione e consegnarla al datore di lavoro.

E anche i pensionati con un trattamento minimo (cioè inferiore a 591,61 euro al mese) dovrebbero ricevere un bonus. In questo caso si parla di un surplus variabile, fino a un massimo di 154,94 euro. Inoltre, alcuni pensionati che soddisfano determinati requisiti reddituali e contributivi riceveranno anche la quattordicesima, ovviamente se non l’hanno ricevuta a luglio.

Le trattenute IRPEF non saranno applicate nel cedolino di dicembre. Questo perché i conguagli delle imposte 730/2024 sono già stati effettuati. Detto ciò non resta che capire quando saranno pagate le tredicesime a dicembre 2024. L’accredito della mensilità extra per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, e per i pensionati, segue un calendario specifico.

Tredicesima per lavoratori e pensionati: quando arriva di preciso?

Come stabilito dalla legge 350/2001, la tredicesima mensilità viene versata con criterio in base a date specifiche per ciascuna categoria. In genere, però, il pagamento viene sempre effettuato prima delle festività natalizie, in modo da gratificare il lavoratore prima di un periodo in cui si spende di più.

I lavoratori dipendenti del settore privato (commercio e metalmeccanico) riceveranno la tredicesima entro il 24 dicembre. Di solito, l’accredito è visibile tra il 15 e il 20 dicembre. Per il settore edile, c’è in genere un po’ più di ritardo: la Cassa Edile eroga la tredicesima mensilità entro il 24 dicembre.

I dipendenti statali, invece, riescono a incassarla prima. Dovrebbero avere la tredicesima il 14 dicembre, ma dato che quest’anno il 14 del mese cade di sabato, l’accredito sarà visibile già venerdì 13 dicembre. Per i supplenti, però, il pagamento sarà lunedì 16 dicembre. Poi ci sono i pensionati, ai quali la tredicesima viene pagata direttamente nel cedolino previdenziale. Quindi possono prelevare o ritirare l’accredito comprensivo di mensilità aggiuntiva già a partire da lunedì 2 dicembre!