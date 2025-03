Tumore ai polmoni per un gigante della musica italiana, rivelazione drammatica

Un gigante della musica italiana ha rivelato di avere un grave tumore ai polmoni, la notizia è davvero di quelle drammatiche.

Oggi vi raccontiamo una storia terribile che fa perdere gli equilibri al pubblico e che ha gettato nel panico molti tra di noi.

Sono moltissimi gli artisti del panorama della musica italiana, ma nonostante questo va specificato che certi sono più amati di altri e pronti a regalare delle emozioni che vanno ben al di là di quanto si possa immaginare. Oggi vogliamo parlare più da vicino di una storia decisamente drammatica che è riuscita a riempire i giornali e ha creato grande apprensione.

Vi sveleremo le parole di questo noto artista e andremo ad aggiungere anche quelle che sono le sue emozioni in un periodo tanto contraddittorio e difficile da gestire. Sarà interessante poi capire anche quali sono le sue condizioni oggi e come sta affrontando un percorso complesso e difficile da gestire anche se si è famosi e magari si hanno delle conoscenze. Andiamo ad approfondire tutto più da vicino.

Tumore ai polmoni per un grande artista della musica italiana

L’artista che ha dovuto affrontare un tumore ai polmoni è Samuele Bersani, amato dal grande pubblico da tantissimi anni da quando è esploso curando le canzoni del film Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra le tante ricorderete anche voi “Spaccacuore”.

Proprio lui ha raccontato le sue difficoltà: “Sono molto riservato e siccome non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare i concerti per raccontarlo direttamente. Così anche da essere un po’ di aiuto a quelli che vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame preventivo. Ho avuto un tumore ai polmoni del primo stadio, vuol dire che ci sono arrivato in tempo, che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio. Però mi hanno asportato un pezzettino di polmone che per il mio mestiere non è di certo il massimo”.

Samuele rimane come al solito uomo lucido e profondo, spiega: “La lezione che ho imparato, e che voglio andare a trasmettere, è che si può fare tutto, ma bisogna andare senza avere paura di quello che può accadere. Perché poi siamo molto più forti di quello che crediamo. Io sono una testimonianza proprio di riuscita. Non solo io, ci sono altri prima di me che sono incappate in questa problematica. E mi hanno dato anche la forza, ecco perché ci si da la forza tra di noi quando capitano queste cose“.