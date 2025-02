Tutti gli italiani fanno questo errore prima di andare a dormire: fa malissimo

Cerchiamo di capire bene insieme che cosa è bene che evitiamo di fare e soprattutto per quale motivo, prima di andare a dormire. Non è così strano!

Molto spesso ci sono quelle serate dove ci mettiamo dentro il letto sperando di dormire sonni tranquilli ma questo non accade assolutamente, anzi. Ci giriamo e rigiriamo nel letto per tanto tempo. Ma sai che questo può dipendere da una nostra abitudine particolare prima di andare a dormire?

Noi oggi ti vogliamo parlare proprio di questo e di quello che puoi fare per evitarlo. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito perché capita a tutti. Iniziamo!

L’errore che compromette il nostro sonno

Non è poi così difficile avere problemi prima di andare a dormire se abbiamo mangiato un alimento in particolare, siamo certi che è capitato anche a te. Ma di che cosa stiamo parlando? Di qualcosa che amano tutti, dai grandi ai piccini, ovviamente la pizza. Un alimento assolutamente confort food.

Un mix di carboidrati e formaggio che in un momento ci fa sentire pieni e vogliamo andare a dormire. Ci aiuta anche a ridurre lo stress s la mangiamo in compagnia di amici e di quattro chiacchiere. Ma porta con se dei lati negativi. Come le difficoltà digestive, perché al suo interno ci sono molti grassi.

E la possibilità, neanche troppo remota, di avere problemi con il reflusso gastrico. In questo modo il nostro sonno sarà disturbato ed avremo vari problemi durante la notte. Ma che cosa possiamo fare per mangiare un pizza e stare bene? Iniziamo con il primo consiglio, inizia optando per una con delle verdure o proteine magre.

Cerca di evitare formaggi e salumi per non eccedere con i grassi. In secondo luogo, non esagerare con il quantitativo e cerca di rimanere sveglio/a per almeno un paio di ore prima di metterti a letto. Quindi se la mangiamo con moderazione e con le giuste attenzione possiamo concederci una pizza e non rischiare di avere problemi con il sonno.

Come in tutte le cose è sempre bene non esagerare e ricorda che mangiare un pezzo di pizza e andare a dormire non ci fa mai bene, anche se siamo super stanchi dopo una lunghissima giornata di lavoro, quindi cerca, in caso, di attendere sul divano, o in un altro posto che ti permette di rilassarti prima di andare a dormire. Se poi ami le tisane, specialmente in inverno utilizza quelle digestive, sono un vero e proprio toccasana!