“Tutti insieme per il futuro”: Gaeta ti aspetta per una tre giorni speciale

Sarà una settimana molto intensa la prossima a Gaeta e per certi versi emozionante oltre che performante, Che cosa succederà in 3 giorni.

Tutti insieme da nord a sud per un evento che nel 2025 spegne 10 candeline. Un successo sempre in ascesa e un unico comune denominatore: i giovani, e non solo quelli locali, anzi.

La mission della decima edizione sarà: Insieme noi siamo futuro. Stiamo parlando del Festival dei giovani che avrà come cornice la splendida città di Gaeta dal 9 all’11 aprile prossimi. Il progetto virtuoso della tre giorni in provincia di Latina, è superare le divisioni e a costruire ponti tra le diverse generazioni, culture e talenti, una comunità unita per affrontare i temi della parità di genere, l’innovazione, l’inclusività e il futuro sostenibile.

Il Festival dei giovani è dai suoi esordi un ambiente di scambio e di crescita reciproca, dove ogni partecipante possa sentirsi parte di un progetto più grande e collettivo. Il progetto è sostenuto dal Comune di Gaeta e dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Regionale (PR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus per garantire il diritto allo studio e la formazione fino ai 18 anni e per accrescere l’accesso all’istruzione universitaria e post-universitaria.

Festival dei giovani a Gaeta: tre giorni di intensi lavori e progetti

Saranno molti e autorevoli i partner che hanno reso possibile la tre giorni (gratuita) anche quest’anno. Gli eventi, aperti ai giovani di tutta Italia, sono consultabili e prenotabili su www.festivaldeigiovani.it: Università Luiss Guido Carli, Università Campus Bio-Medico, Università degli Studi Link, Università Telematica Internazionale Uninettuno, Accademia Costume & Moda, Umana, Grimaldi Lines, NaturaSì, Serra Industria Dolciaria, Esel CPT, Coopservice, Fondazione Leonardo, Sonepar Italia, Rigoni Di Asiago, Miosessuologo.it, Mondadori, Rizzoli e Piemme.

Tra i temi trattati l’intelligenza emotiva e l’educazione sentimentale. La decima edizione di Festivaldeigiovani, infatti, sarà dedicata all’importanza e al valore delle emozioni come strumento di conoscenza e crescita personale e collettiva. La missione dell’evento sarà la valorizzazione e lo sviluppo dell’intelligenza emotiva con un percorso di educazione sentimentale che porti i giovani a conoscere e gestire le proprie emozioni nel rapporto con sé stessi e con gli altri.

Parteciperanno Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione all’Università di Padova, esperta di psicologia dell’apprendimento e Presidente di Mind4Children. Ci sarà anche Daniel Giunti, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico, ideatore della pagina IG @sessuologia con oltre mezzo milione di follower, fondatore di miosessuologo.it che porterà a Festivaldeigiovani le sue lezioni di educazione sessuale e sentimentale per adolescenti.

Ospite anche Valentina Pasquarelli, psicologa e psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione AMAL che creerà un momento di connessione profonda, senza la mediazione dei social media, per analizzare paure e sogni dei giovani, accompagnandoli a comprendere come superare i momenti di difficoltà. E ancora: Rosy Spinosa, psicologa e mental coach, che guiderà i giovani in un viaggio fantastico tra le favole più famose ed amate, trasformando le emozioni e le parole dei racconti in strumenti per crescere e brillare nel mondo reale.