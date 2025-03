Ultim’ora, chiusura improvvisa delle scuole: italiani col fiato sospeso

Arriva una ultim’ora che preoccupa gli italiani lasciandoli con il fiato sospeso. Arriva la chiusura improvvisa delle scuole.

Situazione in grave pericolo nel nostro paese con l’annuncio che fa capire come il momento sia veramente molto difficile.

Quanto accaduto durante la notte ha obbligato a correre ai ripari con anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sta monitorando con ferma attenzione quanto sta accadendo. E per questo nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori informazioni in merito.

E quando si tocca le scuole è chiaro che scatta l’allarme, perché i Comuni non dispongono la chiusura per motivi futili o insignificanti. Questo ha aumentato la preoccupazione da parte dei cittadini che durante l’evento in questione sono scesi per strada con la paura che le loro vite fossero messe in pericolo.

Andiamo dunque a vedere tutto più da vicino, cercando di analizzare la situazione in ogni minimo dettaglio e sperando che la situazione si possa rapidamente risollevare.

Situazione complicata a Napoli, cosa accade?

Nella notte un forte terremoto di Magnitudo 4.4 ha colpito Napoli e Pozzuoli, una scossa avvertita in tutta l’area flegrea che ha costretto le persone uscire di casa per la paura che i danni potessero essere ancora più consistente.

Sono state chiuse delle scuole nella X Municipalità (Bagnoli-Fuorigrotta) per effettuare delle verifiche, anche se al momento non si è parlato di nessun danno grave al momento. Si segnalano anche problemi nei mezzi di trasporto, con la metro che è stata sospesa tra Gianturco e Pozzuoli, mentre gli ospedali sono stati messi in stato di allerta.

Entra in scena anche l’Osservatorio Vesuviano che si prodiga per lavorare al monitoraggio attivo della zona cercando di capire cosa può accadere ancora prima dell’effettività. L’epicentro della scossa si trovava a 2 km di profondità dalla crosta terrestre e che ha dunque reso l’impatto ancora più importante.

Edoardo Cosenza, Assessore delle Infrastrutture del Comune di Napoli, ha specificato: “È una botta molto importante che è stata avvertita in tutta la città, ma senza però vedersi verificare dei danni strutturali gravi”.

Sono dieci le squadre di Vigili del Fuoco attivate dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per monitorare la situazione e cercare di far rientrare l’allarme. Intanto Luigi Manzoni, Sindaco di Pozzuoli, ha predisposto un piano emergenziale dichiarando che è stato attivato il Centro Operativo Comunale con costante contatto con la Protezione Civile per garantire la sicurezza. La situazione a oggi è quella di monitoraggio attento per evitare ulteriori problematiche.