Ultim’ora INPS, clamorosa decisione: questo contributo di oltre 3500 euro è tuo!

Una buona notizia per tante famiglie italiane, il contributo loro dedicato aumenta e ora si può pianificare il futuro con serenità.

Sostenere tutte le spese che la vita ci mette di fronte, non per tutti è impresa facile. Specialmente per quelle famiglie che, nonostante la crisi, hanno deciso con amore di mettere al mondo un figlio. Ci sono novità importanti dall’Inps.

L’aiuto, o il bonus chiamatelo come volete, esiste dal 2017 e da allora ha subito alcune variazioni nel corso degli anni. Ma ha raggiunto il suo apice grazie alla legge di bilancio 2025 e le cifre si sono ulteriormente alzate. Buon per tutte quelle famiglie che hanno figli e che stanno sostenendo spese extra per il mantenimento e per la scolarizzazione dei bambini. Anche per quelli che per problemi di malattia sono costretti a restare a casa. In questa seconda ipotesi l’aiuto si chiamerà “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.

Sale il contributo per frequentare l’asilo: a chi spetta e quanto vale

Parliamo del contributo per la frequentazione di asili nido per i bambini nati dal 2024. Se si ha un Isee minorenni inferiore a 40.000 euro si potrà fare domanda per avere un sostegno annuale fino a 3.600 euro, in aumento come dicevamo rispetto ai 2.500-3.000 euro previsti per i bambini nati prima del 2024.

Lo spiega l’Inps in una circolare dedicata al bonus asilo nido introdotto a partire dal 2017 e modificato con l’ultima legge di Bilancio. La domanda può essere presentata per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asili nido) o per forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus deve essere richiesto dal genitore che paga la retta. Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, invece, deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune. L’importo, con l’incremento determinato in relazione alla data di nascita e del valore dell’Isee minorenni dei bambini inseriti in domanda, a decorrere dall’anno 2025 è pari per i bambini sotto i tre anni nati fino a dicembre 2023, a 3mila euro nel caso di Isee minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro con Isee minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro; 1.500 euro nei casi di Isee minorenni “non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro”.

Per i bambini nati dal 1 gennaio 2024.si potranno avere 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di Isee minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro; 1.500 euro con Isee minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.