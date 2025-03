Ultim’ora Netflix, tutto finito: niente sarà più come prima

Non solo serie Tv, docuserie o film, Netflix sta rivoluzionando a tutto tondo le proprie strategie: le ultimissime novità.

Qualcuno rimarrà deluso dopo le ultime informazioni che giungono da Netflix, ma il colosso americano dello streaming on demand è certo che molti altri utenti, al contrario, saranno soddisfatti delle innovazioni in arrivo.

Netflix è una tra le piattaforme di streaming più diffuse al mondo e offre un servizio a pagamento sotto forma di abbonamento mensile, ma rispetto ad altre realtà non prevede penali per chi disdice la sottoscrizione, quindi qualsiasi utente lo può fare in qualsiasi momento senza pagare un centesimo.

Il colosso di Los Gatos, in California ma con sedi in tutto il mondo (in Italia si trova a Roma), sta ridisegnando le proprie strategie a 360 gradi, sono molte le novità che arrivano dall’America. Abbiamo già parlato in queste pagine delle innumerevoli serie Tv, docuserie e film che spariscono dai palinsesti per fare spazio a nuove programmazioni. Ma Netflix non è solo tv e lo sanno bene i milioni di utenti che usano quotidianamente anche gli altri servizi in streaming.

Netflix, arriva una novità che stravolge tutto

Netflix cambia la sua strategia sui videogiochi e vuole andare controcorrente rispetto ai competitors del settore. Alain Tascan, responsabile della divisione Netflix Gaming, vuole trasformare radicalmente il modo in cui milioni di utenti si avvicinano ai videogiochi. L’obiettivo dichiarato è superare ogni barriera che separa il pubblico generalista dall’esperienza videoludica, eliminando quello che Tascan definisce come “attrito” – ovvero tutto ciò che rende complicato l’accesso al gaming per chi non è già un appassionato ed esperto del settore.

Durante un’intervista rilasciata a The Game Business, il dirigente ha rivelato un amore mai nascosto per il Nintendo Wii, console che ha rappresentato un punto di svolta nell’industria grazie alla sua accessibilità e al prezzo contenuto. “Scaricare un gioco è già una forma di attrito” – ha dichiarato il dirigente che vuole ora orientarsi verso il cloud gaming, per eliminare il bisogno di possedere dispositivi dedicati e permette di accedere ai contenuti direttamente attraverso la piattaforma streaming che milioni di persone già utilizzano quotidianamente.

Per Tascan “i bambini non attendono con ansia PS6 e non è sempre necessario creare giochi complessi per conquistare il pubblico”. E aggiunge: “Non c’è sempre bisogno di giochi complicati” riferendosi ai grandi giochi di ruolo che richiedono ore e ore per essere completati. Netflix punta al contrario su esperienze più immediate e fruibili da un pubblico trasversale, in linea con la missione dell’azienda di intrattenere spettatori di ogni tipo.