Un limone, un po’ di platessa e la facciamo alla mugnaia: ricetta d’autore deliziosa

La platessa alla mugnaia è un grande classico, una ricetta per cui servono pochi ingredienti e tanto amore. Basta un pizzico di limone oltre al pesce e viene perfetta.

Se non sapete cosa preparare oggi per pranzo vi consigliamo di andare a prendere un po’ di pesce per realizzare un grande classico della cucina italiana. Il pesce è un alimento leggero e davvero molto facile da cucinare rispetto a quello che si possa pensare. Si presta a moltissimi condimenti e si abbina davvero molto bene con il limone. Inoltre ha pochissime calorie e possiamo anche abbondare per alzarci soddisfatti da tavola senza avere conseguenze sulla nostra linea.

Oggi vogliamo regalarvi una ricetta davvero molto facile da preparare e dal risultato assicurato. Potete anche realizzarla con una sogliola al posto della platessa se rientra più nei vostri gusti, ma cercate di usare uno di questi esemplari che si prestano maggiormente con la loro carne alla ricetta.

Platessa alla mugnaia, una ricetta perfetta per ogni occasione

Giocando con il limone potrete regalare un contrasto di sapori, nella vostra platessa alla mugnaia, in grado di convincere anche i più piccoli che di solito fanno i capricci con il pesce. Ora vi forniremo gli ingredienti necessari per realizzarla e vedrete che sarà anche contenuta la vostra spesa dal punto di vista economico. Poi andremo a spiegarvi il procedimento, passo passo, per realizzare una ricetta perfetta e che vi permetta di avere a disposizione un piatto sano ed equilibrato.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di filetti di platessa (vanno bene anche congelati)

100 g di burro

1 limone

q.b. prezzemolo

q.b. sale

q.b. pepe

Procedimento

Prendete i filetti di platessa e infarinateli scrollando da sopra gli stessi la farina in eccesso; Prendete una padella antiaderente e fate andare un fuoco dolce con il burro posizionato al centro. Questo si scioglierà del tuto in pochi minuti; Aggiungete i filetti al burro e alzate un pochino la fiamma; Girate delicatamente i filetti per non farli bruciare; Toglieteli dalla padella e metteteli in un piatto; Nella stessa padella mettete succo di limone, prezzemolo, sale e pepe; Versate il condimento sui filetti e presentateli a tavola con l’aggiunta di un pochino di prezzemolo fresco tritato finemente e messo sulla superficie.

Potete anche sostituire il burro con l’olio per una ricetta più leggera e delicata oltre che maggiormente salutare. Il risultato è buonissimo lo stesso e avrete accontentato tutti quelli che saranno a tavola con voi.