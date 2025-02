Un passo dal cielo 8: dov’è stata girata l’amatissima fiction? Pochi lo sanno

La fiction Un passo dal cielo 8 è tra le più viste dal pubblico di Rai 1, ma non tutti conoscono quali sono i posti in cui è stata girata.

In questa stagione i telespettatori hanno avuto modo di seguire i nuovi episodi dell’ottava stagione di Un passo dal cielo, in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai Uno. Le sei puntate hanno visto come protagonisti i fratelli Nappi, Vincenzo interpretato da Enrico Iannielo, presente dalla prima stagione, e Manuela, interpretata da Giusy Buscemi, ormai alla sua seconda stagione.

Dietro alle storie e alle dinamiche di indagine di Vincenzo e Manuela, si intersecano situazioni complesse familiari e sentimentali, situazioni ricche di mistero. In particolare quelle legate a Nathan, personaggio interpretato da Marco Rossetti, che si è legato profondamente a Manuela, al di là delle diffidenze iniziali. Nel corso delle puntate, i telespettatori hanno avuto modo di vedere bellissimi paesaggi montani dove si svolgono le storie. Laghi alpini dai colori sgargianti, cime dei monti innevati, fitti boschi, baite di legno, questi paesaggi sono davvero meravigliosi.

Un passo dal cielo 8, tutti i luoghi in cui è stata girata la fiction

Tante delle location dell’ottava stagione di Un passo dal cielo sono le stesse della settima, quando il set si è trasferito ufficialmente. Non tutti sanno o ricordano che la serie televisiva era ambientata in Alto Adige, per poi cambiare location. Nei nuovi episodi si vedono benissimo le maestosi Dolomiti bellunesi, che si estendono a Nord di Cortina fino ad arrivare al confine col Trentino-Alto Adige. Sono luoghi bellissimi che si possono vistare tranquillamente tramite escursioni, camminando lungo i sentieri montani.

La caserma di polizia di Nappi, uno dei posti principali della fiction, si trova a San Vito di Cadore, il comune scelto dove girare le puntate. Precisamente la caserma è affacciata sul Lago di Mosigo, uno dei posti più belli per ammirare le montagne note come l’Antelao e la Croda Marcora. Nel corso degli episodi, i telespettatori hanno visto anche due dei punti iconici e simbolici di Cortina, ovvero il Passo Giau e le Cinque Torri, due delle attrazioni più visitate dai turisti.

Nelle ultime tre stagioni, quindi compresa l’ottava, il pubblico ha potuto vedere da vicino il Lago di Misurina, noto anche come Perla delle Dolomiti, ed è uno dei laghi più belli e suggestivi d’Italia. È un lago naturale situato a 1.754 metri di altitudine, incastonato tra le Dolomiti di Sesto e Cortina d’Ampezzo. Un altro luogo scoperto in queste puntate è il borgo Cibiana di Cadore, uno dei più belli d’Italia, che all’interno della fiction viene chiamato con un nome di fantasia, Sottomonte.