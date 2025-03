Un Posto al Sole anticipazioni: decisione choc per Guido-Mariella, si sente male in ospedale

Una decisione choc a Un Posto al Sole potrebbe costare molto a Guido e Mariella, si sentirà male direttamente in ospedale.

Le anticipazioni della soap opera italiana ci regalano dei colpi di scena non di poco conto, che sorprendono un pubblico anche se abituato a repentini cambiamenti.

UPAS tornerà protagonista da domani nella fascia preserale con il classico appuntamento che ormai tiene compagnia ai telespettatori da decenni. Una scena che regalerà delle sorprese a proposito di uno dei protagonisti che sta affrontando un momento piuttosto complicato dal punto di vista della salute.

E non parliamo di Fusco che comunque è braccato dalla polizia e ancora costretto a scappare come accaduto già in passato. Servirà coraggio e determinazione per non farsi prendere anche se la situazione appare davvero difficile anche per lui. Altro personaggio che dimostrerà una cattiveria inaccettabile è Roberto che nonostante il momento di crisi non penserà alla salute delle persone che lo contornano ma a sostituire chi non può essergli più utile proprio perché malato.

Ma andiamo avanti nella lettura di quello che potrà accadere e soprattutto a fronte di una situazione di salute davvero molto delicata.

Anticipazioni Un Posto al Sole, si sente male in ospedale

Sarà Michele a Un Posto al Sole a continuare a vivere una situazione di salute piuttosto delicata. L’uomo infatti è ricoverato e una ricaduta farà preoccupare molto i medici. Guido è molto teso per quanto sta accadendo all’amico e troverà conforto tra le braccia proprio di Mariella.

Rossella si troverà ad avere un mancamento in ospedale quando si troverà di fronte a Fusco che viene considerato il responsabile di quanto accaduto al padre. Intanto Roberto deciderà di chiedere un prestito a Gennaro nonostante la ferma opposizione di Marina. La situazione dei cantieri è però sempre più complicata e questo obbliga l’uomo a prendere dei provvedimenti immediati.

Attimi complicati li dovrà affrontare anche Marisa, enormemente preoccupata per quanto sta accadendo a Rossella che sembra avere dei gravi problemi alimentari. Chiederà così di controllarla da parte di Silvia. Gennaro intanto si troverà di fronte a un acceso confronto con suo padre, Ciro, che vuole riprendersi in mano l’azienda senza dare a lui la fiducia che invece precedentemente gli aveva riconosciuto. Vedremo come reagirà il ragazzo.

I personaggi di questa soap opera continuano a essere tutti messi sotto stress, in grande indecisione e senza riuscire a trovare la loro definizione attraverso delle vie facili.