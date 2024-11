Uomini e Donne, Barbara De Santi supera il limite: “Indisponente, non la ospitiamo più”

Le anticipazioni per quanto riguarda l’amato programma di Maria De Filippi lasciano senza parole. Ecco che cosa succederà. Mai visto nulla del genere.

Ogni pomeriggio possiamo assistere sul piccolo schermo al programma condotto da anni che promette di far trovare l’amore a tutte le età. Parliamo ovviamente di Uomini e Donne. I suoi personaggi sono moltissimi ma noi oggi ti vogliamo parlare in particolare di Barbara De Santi, come hai capito dal titolo.

Ma che cosa è successo alla dama e come mai sembra che questa volta sia andata oltre il limite? Cerchiamo di capire tutta la situazione nel dettaglio. Siamo certi che rimarrete senza parole anche voi!

Barbara De Santi a Uomini e Donne stupisce tutti

Il trono Over di Uomini e Donne ha moltissimi personaggi che sono entrati nel cuore dei telespettatori, basti pensare a Gemma, o Barbara. Noi oggi vogliamo parlarti proprio di lei e del suo modo di fare. Di recente, e per la precisione lunedì, si sono svolte le registrazioni di alcune puntate.

Come al solito, Lorenzo Pugnaloni ha deciso di rivelare alcune indiscrezioni tramite la sua pagina Instagram super seguita. Sembra, infatti, che la redazione ha ricevuto una segnalazione su Barbara. La donna di recente é stata al centro dello studio per uno scontro con il cavaliere Vincenzo, che poi è uscita con Ilaria per frequentarsi fuori dagli studi.

Successivamente ha iniziato ad uscire con Orazio, un cavaliere 35enne, ma dopo poco si è interrotta la loro conoscenza e la dama ha confessato di essere ancora interessata a Gabriele. il cavaliere per il quale prova qualcosa anche Sabrina. Ma torniamo alla segnalazione su Barbara.

Non si tratta di una uscita con un uomo ma una segnalazione da parte di una struttura che utilizza la produzione dove vengono ospitati dame e cavalieri nei giorni di registrazione. Sembra, infatti, che per l’hotel Barbara non è un ospite gradito nella loro struttura. Cosa mai accaduta prima.

Il motivo di questa segnalazione? Il carattere puntiglioso ed indisponente di Barbara. Questa affermazione ha lasciato senza parole e la donna si è difesa dicendo che le accuse non sono vera ma tutte bugie. Che cosa succederà adesso? Possiamo solamente attendere la messa in onda a breve del programma per capire che cosa deciderà Maria De Filippi. Per il momento l’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5 dove potremmo assistere alla ricerca dell’amore!