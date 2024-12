Uomini e Donne, quando sceglierà Martina De Ioannon: spunta una data

Scopriamo insieme questa particolare indiscrezione per quanto riguarda il programma condotto da Maria De Filippi. Una data c’è ed è questa!

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere che cosa succede nel programma pomeridiano che va in onda da anni su Canale 5, ovvero Uomini e Donne. Possiamo assistere a ragazzi, e non, che sono in cerca dell’amore. Ma noi ci vogliamo concentrare su una tronista in particolare.

Parliamo di Martina. Scopriamo insieme la data nel quale potrebbe fare, finalmente, la sua scelta. L’indiscrezione arriva proprio in queste ore poco prima della pausa per le vacanze di Natale.

La scelta di Martina avverrà in questo giorno

Il programma condotto da Maria De Filippi va in onda da moltissimi anni e spera di far trovare l’amore vero a chi partecipa, come è accaduto in passato. Basta pensare alla coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. Si sono sposati ed hanno delle figlie meravigliose che si sono aggiunte al figlio di lei.

Ma anche nel trono over ci sono storie a lieto fine. Ecco quindi il motivo per il quale, ogni anni sono in tantissimi ai provini. Ma noi oggi ti vogliamo parlare di Martina de Ioannon. Lei al momento si trova sul trono classico ma sembra molto combattuta per la scelta che dovrebbe, in teoria, avvenire a breve.

Stando a quanto possiamo leggere sul web sembra che manchi davvero pochissimo. In tanti dicono anche in questa settimana ma le puntate sono registrare e di conseguenza potremmo vedere tutto con il nuovo anno. Si perché, come accade solitamente, Uomini e donne si ferma da lunedì per tornare dopo il 6 gennaio!

Quale ragazzo le ha fatto battere forte il cuore e sarà la scelta? Al momento non ci sono idee perché sembra davvero molto, molto confusa. Ci sono, come spesso accade in questo caso, due tifoserie opposte. Chi preferisce Ciro e chi Gianmarco. Ma che cosa sappiamo su di lei?

E’ giovanissima, ha solamente 26 anni, vive a Roma e si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island con il suo ex fidanzato, ovvero Raoul Dumitras. Per quanto riguarda la sua vita privata lavora nel ristorante di famiglia che si chiama Da Dante.

Un locale anche molto in che viene frequentato da personaggi famosi come possiamo vedere nel suo profilo social di Instagram. Per quanto riguarda l’amore aveva dichiarato:

“Mi auguro di trovare una persona che condivida i miei stessi valori, che consideri importante la libertà, che mi faccia perdere il controllo e provare un brivido”

Con chi dei due ragazzi sarà riuscita a provare questo sentimento? Possiamo solamente attendere e scoprirlo insieme, manca davvero pochissimo ormai!