Uomini e Donne, scontro tra Simone e Cristina e massimo imbarazzo in studio: “Avevamo detto di non dirlo”

Che cosa è successo durante il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi? Scopriamo il dettaglio che scotta! Sembra incredibile ma è accaduto.

Ogni pomeriggio abbiamo modo di rilassarci seguendo la ricerca dell’amore a tutte le età con il programma Uomini e Donne. Maria De Filippi lo conduce in modo incredibile da moltissimi anni. Ma qualcosa di molto particolare è successo nelle ultime puntate. Cerchiamo di capire meglio insieme.

Siamo assolutamente certi che anche questa volta rimarremo senza parole. Queen Mary riesce sempre a stupirci con i vari corteggiatori e dame che prendono parte al programma.

Uomini e Donne, succede tutto in un minuto

Qualcosa di molto particolare è accaduto nella puntata andata in onda il 5 di febbraio. I protagonista sono stati Cristina Zappone e Simone. La settimana passata il cavaliere aveva confessato che erano stati molto intimi, motivo per il quale voleva dara alla dama l’esclusiva.

La dama, però, aveva chiesto di tenere questa informazione strettamente privata. Ecco, quindi, il motivo dello scontro avvenuto in puntata e motivo per il quale Cristina ha deciso di porre fine alla loro conoscenza. Si è sentita mancata di rispetto. Lo scontro avvenuto in puntata è stato bello accesso e lei è sempre più convinta di porre fine a questa relazione appena nata.

Nella puntata del 3 febbraio Simone aveva confessato per l’esclusiva a Cristina ma lei non ha voluto ricambiare. Le sue parole sono state ferme, ha infatti confessato quanto accaduto ma ha anche rivelato che erano d’accordo di non dire nulla e le parole del cavaliere l’hanno messa in imbarazzo.

Simone ha risposto che si è sentito trattato male per tutta la settimana, anche se la coppia, dopo il loro incontro intimo aveva fatto dei progetti per il futuro. E’ intervenuto nella puntata dl 5 febbraio anche Gianni Sperti che si è schierato dalla parte del cavaliere. Ovviamente, anche Maria De Filippi ha detto la sua.

“Lui è dispiaciuta perché loro erano d’accordo, quindi si risente per questo, ci sta che una persona possa voler mantenere una riservatezza. Lei si è sentita tradita nell’accordo che avevano preso”

Cristina ha continuato dicendo che è molto importante come nasce ma soprattutto come si sviluppa un rapporto, motivo per il quale vuole mettere la parola fine a questa conoscenza. Anche perché, secondo la dama, lei stava facendo dei passi indietro e lui ha dichiarato tutto, non mostrandosi una persona serie. Tra i due ci sarà un riavvicinamento oppure no? Possiamo solamente attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprirlo!