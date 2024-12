Uomini e Donne, segnalazione su Fabio Cannone: discute con Gemma e poi se ne va

Le anticipazioni per quanto riguarda Uomini e Donne lasciano senza parole. Ecco che cosa è stato scoperta su Fabio. Sembra davvero impossibile.

Tutti i giorni alle 14.45 circa abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda il programma che promette di far trovare l’amore. Parliamo ovviamente di Uomini e Donne. Negli ultimi anni possiamo assistere sia alla versione classica che Over. Ma che cosa è accaduto a Gemma Galgani?

Entriamo nel dettaglio delle anticipazioni che non presagiscono nulla di buono. Questa volta sembra davvero felice la bella dama torinese, ma qualcosa non è andato, forse, come pensato.

Gemma Galgani discute con Fabio che lascia lo studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono sempre molto interessanti. Sappiamo, grazie a Lorenzo Pugnaloni che nella giornata del 28 novembre è stata registrata una nuova puntata. In questo caso si è assistito ad un colpo di scena davvero incredibile. Sembra, infatti, che il rapporto che stava nascendo e sembrava procedere a gonfie vele tra Fabio Cannone e Gemma Galgani si è interrotto improvvisamente.

I colpi di scena nel programma condotto da Maria De Filippi sono dietro l’angolo. E’ arrivata, infatti, una segnalazione che ha lasciato senza parole, l’uomo avrebbe una fidanzata in Spagna. Ecco quindi che Fabio si è arrabbiato moltissimo ed ha detto che non consente in alcun modo a Gemma di controllare la sua vita.

Ma non ha neanche smentito la segnalazione ricevuta. Anzi ha deciso di lasciare lo studio senza dare spiegazioni aggiuntive. Gemma sembra lo abbia seguito e fino alla fine della puntata non sono entrati nuovamente in studio. Ma non è accaduto solamente questo. Per la bella Barbara De Santi sono arrivati due corteggiatori che lei ha deciso di tenere tutti e due.

Puntata, invece, molto impegnativa anche per Diego. Con Sabrina, infatti ha avuto qualche contatto intimo ma è uscita anche con Cristina. Le due donne, però hanno deciso di mettere la parola fine alla conoscenza con lui. Passiamo al trono classico. Martina è uscita con Gianmarco ed insieme hanno fatto l’albero di Natale trascorrendo dei momenti sereni insieme.

Poi è uscita anche con Ciro ma con lui ha manifestato dei dubbi perché lo vede cambiato rispetto a prima. Michele è uscita con Amal ma la ragazza è apparsa molto distante da lui. Mentre per quanto riguarda Francesca non era presente in puntata ma non si conosce la motivazione.

Al momento non possiamo fare altro che attendere le puntate che vanno in onda tutti i giorni e vedere come si svilupperanno le varie storie, in modo particolare per quello che riguarda Gemma Galgani.