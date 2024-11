Uomini e Donne, una delle dame più famose cacciate dal programma: duro sfogo

Uomini e Donne, duro sfogo: non passa inosservata l’assenza della dama in studio. I fan si domandano che fine abbia fatto.

Uomini e Donne è il famoso dating show pomeridiano di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La trasmissione ormai da decenni appassiona il pubblico con le sue storie ed i suoi personaggi. Nel corso degli anni, infatti, lo studio Mediaset ha visto nascere tantissime storie d’amore, alcune delle quali culminate addirittura con il matrimonio, sia fra i protagonisti del trono classico che fra gli over.

Inoltre il programma ha sfornato tantissimi personaggi oggi diventati celeberrimi sia sul piccolo schermo che sui social network. Ad ogni modo, nell’ultimo periodo i fan si sarebbero accorti dell’assenza dal parterre femminile di una delle dame più amate e discusse di sempre.

Al momento non sappiamo se la donna sia stata cacciata oppure se si sia presa semplicemente una pausa dalle registrazioni. Il suo duro sfogo online non sarebbe però passato inosservato.

Uomini e Donne, duro sfogo: una delle dame più famose cacciate dal programma?

Come abbiamo anticipato poco fa, nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne non si sarebbe vista una delle dame del parterre femminile più seguite di sempre. Stiamo parlando di Aurora Tropea. Ai fan ovviamente non sarebbe sfuggita la sua assenza in studio e si starebbero dunque domandando se la donna è stata cacciata o se semplicemente si è presa una pausa dalla tv.

Non sappiamo esattamente che cosa sia successo. Tuttavia è noto che già in passato Aurora ha avuto diversi scontri sia con gli altri protagonisti del programma, sia con la padrona di casa Maria De Filippi, che con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

A suscitare ancor più curiosità sull’accaduto ci avrebbe pensato il recente sfogo della Tropea, pubblicato sul suo profilo Instagram e TikTok. La dama avrebbe di fatto postato sui social un video che mostra una carrellata di tutti i suoi momenti a Uomini e Donne. Nulla di strano se non fosse per la didascalia che lo accompagna. “Tutto quello che di importante dovevo dire, l’ho detto con il sorriso e col cuore, sempre. Ed a volte anche stando in silenzio”. Ha scritto Aurora. “Grazie a chi mi ha amato e grazie anche a chi mi ha disprezzato”. Ha concluso.

Il messaggio risuonerebbe quindi come un addio. Alcuni follower, inoltre, hanno chiesto alla dama come mai non sia più in trasmissione e lei avrebbe risposto in modo emblematico e sibillino: “Stop… in pausa o punizione?”. Staremo quindi a vedere che cosa succederà prossimamente.