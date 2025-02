Usa il trucco della federa in lavatrice: risolverà il più comune (e antipatico) dei problemi

Una volta provato questo metodo diventerà il tuo segreto per avere sempre tutti i calzini, quando deciderai di buttarli non è perché non sono in coppia ma perché sono rovinati oppure non entrano più hai nostri figli. Ricorda anche loro, se serve, di metterli al contrario e di non inserire le calze in lavatrice altrimenti la percentuale che si rompano è molta alta.

Piccolo consiglio? Lavale a mano, ma se proprio non fa per te, mettile nella federa insieme ai calzini, in questo modo sarai certa che non usciranno dalla federa con il rischio di smagliarsi.