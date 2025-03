Vacanze e week end fuori porta: le mete da non perdere assolutamente a marzo

Le migliori mete da non perdere a marzo per una vacanza o un week end fuori porta: sono una meglio dell’altra!

Con marzo si inizia a pensare di nuovo alla bella stagione e questo vuol dire anche concedersi una breve vacanza o un week end fuori porta con amici e famigliari. Un’occasione unica per regalarsi un po’ di relax e ricaricare le energie necessarie ad affrontare la vita di tutti i giorni.

Sono tantissime le destinazioni che si possono prendere in considerazione in questo periodo dell’anno. Si va dalle mete più vicine, in Italia, a diverse località all’estero. Per quanto riguarda la tipologia di vacanza c’è chi in questo periodo pensa già al mare e chi invece preferisce andare alle terme, fare una visita culturale oppure una scampagnata in mezzo alla natura. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti! Ma vediamo quali sono le soluzioni ideali da non lasciarsi scappare a marzo.

Dove andare in vacanza a marzo: le mete che non puoi lasciarti scappare

Se stai pensando di organizzare una vacanza o una gita a marzo, ti interesserà sapere che ci sono delle mete imperdibili che in questo periodo dell’anno sono assolutamente meravigliose. Con l’arrivo della primavera, infatti, il clima torna ad essere mite e la natura fiorisce dopo un lungo periodo di letargo. Tutte condizioni ideali per concedersi una bella scampagnata.

Sia che tu voglia partire per un fine settimana e restare vicino casa, sia che tu voglia fare una vera vacanza più lontano, abbiamo qui noi le soluzioni giuste per ogni esigenza. Ecco le nostre proposte:

Lago di Como: il lago è un’ottima idea tutto l’anno, ma è soprattutto in primavera che esprime il meglio di sé. Como, in particolare, permette di coniugare insieme natura e cultura. Da un lato propone splendidi paesaggi, mentre dall’altro borghi pittoreschi, ville nobiliari e monumenti storici da visitare. Prima fra tutte la Cattedrale di Como, con la sua facciata gotico-rinascimentale. Inoltre, permette anche godere di una discreta vita notturna.

Parco delle Cinque Terre: per chi ama il mare e la natura, il Parco delle Cinque Terre è l'ideale. Qui si potranno visitare splendidi borghi marinari e percorrere sentieri che collegano Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, immersi fra uliveti e vigneti e con meravigliosi affacci sul mare.

Val d'Orcia: è una rinomata zona collinare della Toscana. Marzo è uno dei periodi migliori per visitarla, dato che la natura si risveglia e le colline si riaccendono di un bel verde brillante. Oltre a paesaggi mozzafiato, la Val d'Orcia offre ai suoi visitatori incantevoli borghi da esplorare come Pienza, Montalcino e Bagno Vignoni. Ricordiamo, poi, che la Toscana in generale è anche la meta perfetta per il turismo enogastronomico.

Terme: per chi vuole concedersi un po' di riposo le terme sono sempre un'ottima soluzione. A tal proposito, segnaliamo Saturnia, celebre per le sue terme di acqua sulfurea, Montegrotto Terme in provincia di Padova, nota per le acque ricche di minerali e dagli innumerevoli benefici, e Fiuggi, anch'essa conosciuta per le proprietà curative delle sue acque.

Agrigento: una proposta per chi vuole conoscere meglio il Sud Italia e in particolare la Sicilia. Ricordiamo infatti che nel 2025 Agrigento è Capitale Italiana della Cultura. Dunque, è l'occasione giusta per visitare la sua Valle dei Templi e il centro storico caratterizzato da chiese e palazzi barocchi e per godere della fioritura dei mandorli senza la calura estiva.

Mete all’estero

Se stai pensando di andare a visitare qualche città europea, a marzo non puoi assolutamente perderti Atene, Amsterdam, Monaco di Baviera, Valencia, Siviglia, Porto, Praga e Dublino. Per chi vuole concedersi una vera e propria vacanza in località esotiche Cuba, la Repubblica Dominicana, Capo Verde, il Messico o le Maldive sono perfette.

Se vuoi restare un po’ più vicino non sono da meno neppure le Canarie, Dubai, l’Oman e l’Egitto. Queste ovviamente sono solo alcune idee, ma marzo in realtà offre tantissime altre possibilità per via del clima mite. Non hai che da scegliere la tua destinazione preferita, preparare la valigia e partire alla scoperta di nuovi luoghi e culture.