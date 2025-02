Vittoria Puccini è “Maria” in Belcanto: studi, carriera, vita privata, il compagno e la splendida figlia Elena

Vittoria Puccini interpreta “Maria” nella serie Belcanto che va in onda a partire da oggi su Rai 1. Tutto sull’attrice dagli studi alla carriera fino alla vita privata.

Soffermiamoci sulla vita di un’artista amatissima dal pubblico, ma prima partiamo dal personaggio interpretato nella nuova serie della tv di Stato.

In Belcanto, l’attrice interpreta il ruolo di Maria Cuoio la protagonista. Questi è una madre che nasconde dei segreti molto complessi da far venire fuori sulla sua famiglia e sul suo passato. Questo la tormenta, ma non cambia i suoi compiti e l’amore per l’opera lirica motore della trama e in grado di coinvolgere il pubblico.

A turbare la sua vita c’è anche la complicata relazione con le due figlie, Antonia e Carolina. Nonostante questo però Maria è davvero disposta a fare qualsiasi cosa per realizzare i sogni delle due giovani in un contesto che è fortemente compromesso da sentimenti non limpidi. Nel mondo della musica lirica ottocentesca in Italia ci troviamo a dover affrontare ambizioni, inganni e gelosie all’interno di una sfida senza esclusione di colpi.

Ma chi è Vittoria Puccini? L’attrice è davvero famosa, andiamo a raccontarvi qualcosa in più su di lei.

Chi è Vittoria Puccini?

Vittoria Puccini è nata a Firenze il 18 novembre del 1981. La sua famiglia è formata da tante menti brillanti. Il padre Giusto era professore ordinario di diritto pubblico, mentre la madre insegnante elementare. Da parte di quest’ultima è cugina della famosa la Pina, conduttrice radiofonica italiana, e anche nipote dell’architetto e designer Andrea Banzi. Inoltre sua cugina è la youtuber e scrittrice, Sofia Viscardi.

Dopo aver conseguito la maturità classica, presso il Liceo Ginnasio Michelangiolo di Firenze, l’allora giovanissima Vittoria si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, probabilmente per seguire la strada del papà, ma non è la sua strada tanto che si ritira senza aver dato nessun esame.

L’esordio da attrice arriva nel 2000 quando ha ancora 19 anni nel film Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini. La notorietà però la conquista nel 2003 recitando nella serie Elisa di Rivombrosa. In carriera ha lavorato con numerosi personaggi di rilievo tra cui Paolo Genovese, Daniele Luchetti e i fratelli Taviani. In questi giorni è al cinema nel film Follemente.

Sulla sua vita privata sappiamo che dal 2004 al 2010 ha avuto una storia con il collega Alessandro Preziosi che ha conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa. Dal loro amore è nata una splendida figlia, Elena. Dal 2013 invece Vittoria è fidanzata con il noto fotografo Fabrizio Lucci.

A oggi Vittoria è considerata una delle attrici più interessanti del panorama cinematografico italiano, ancora giovane per togliersi tante soddisfazioni e per recitare in tantissimi svariati ruoli.