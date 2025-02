Vuoi sentire il profumo dell’estate? Prova la ricetta degli spaghetti alla Gaetana!

Scopriamo insieme una ricetta buonissima che ci farà sentire in estate anche se fuori è brutto tempo! E’ anche molto facile, oltre che economica!

Quando dobbiamo preparare il pranzo o la cena, specialmente nel fine settimana, non sappiamo mai che cosa cucinare. Ecco quindi che spesso ci accontentiamo delle stese cose che piacciono in famiglia, ma dopo un po’ annoiano. Ma questo accadeva fino a ieri! Noi oggi ti vogliamo stupire.

Ti mostreremo un piatto tipico di Gaeta che ha il mare e l’estate al suo interno. In famiglia tutti ne andranno pazzi ed è anche semplice da realizzare, quindi scopriamo cosa ci occorre!

Un primo piatto buono, veloce e che parla di mare. Gli spaghetti alla gaetana!

Questo primo piatto, come dice il nome, è qualcosa di assolutamente tipico per la cittadina di Gaeta. Una notissima cittadina che si affaccia sul mare e si trova in provincia di Latina. Ovviamente tutti gli ingredienti sono della zona. Quando realizzerai questo piatto ti sentirai immerso nel mare della calda estate.

Quando tutto sembra più bello. Questa ricetta ti potrebbe sembrare simile ad un piatto napoletano ma ci sono alcune differenze, come i pomodori ed il peperoncino. Ma andiamo a vedere quali ingredienti ci occorro, molto probabilmente abbiamo già tutto in casa e possiamo realizzarla anche oggi stesso.

Ingredienti

320 g di spaghetti

300 g di pomodori spagnoletta o altri pomodorini freschi

2 filetti di acciughe

Una manciata di capperi

100 g di olive di Gaeta

Uno spicchio d’aglio

Olio extravergine

Prezzemolo

Sale

Realizzazione

Come prima cosa mettiamo la pentola della pasta sul fuoco e saliamo. Laviamo i nostri pomodori e tagliamoli a metà. In una padella, deve essere bella grande per ripassare poi la pasta, mettiamo l’olio, l’aglio e le acciughe. Quando inizia a rosolare versiamo all’interno i nostri pomodori e lasciamo rosolare a fuoco vivo per una decina di minuti. Trascorso questo tempo possiamo aggiungere le olive ed i capperi che in precedenza avevamo messo in ammollo se salati o in salamoia. Scoliamo la pasta qualche minuti prima della cottura e mettiamola in padella. Amalgamiamo per bene con il sughetto e serviamo in tavola.

Se vi piace potete aggiungere del prezzemolo fresco tritato ma non è obbligatorio. Come avete visto in pochissimo tempo realizzerete un primo piatto davvero buonissimo che ha il sapore del mare e delle belle giornate! Ovviamente vi diciamo che se non avete le olive di Gaeta in casa vanno bene anche le taggiasche.