WhatsApp, incroci una persona per strada e vuoi scriverle un messaggio? Ecco come fare

Incontrare una persona per strada e avere un’irrefrenabile voglia di approfondire la conoscenza. WhatsApp per romantici e non solo.

Quante volte ti sarà capitato di incontrare una persona per strada, o in metropolitana, sui treni o gli autobus, e magari farci due chiacchiere o semplicemente un incrocio di sguardi? Ma poi arriva la stazione di discesa e tutto svanisce. Chissà se rivedrai mai quella persona. Ma c’è una soluzione.

Resta una soluzione per i più audaci, quelli meno timidi e romantici. Perché in ogni caso un contatto con la persona che vuoi rivedere lo devi avere per forza. Ci spieghiamo: non puoi passare accanto alla gente che ti interessa e ‘rubargli’ il numero di telefono per poi ricontattarli, però puoi velocizzare le cose e provare a chiedere solo una piccola informazione.

Se la sua risposta sarà no, allora non era evidentemente la persona giusta per voi, ma se rispondesse sì potrebbe essere l’inizio di una bella avventura. E non solo sentimentale.

WhatsApp ti aiuta creare un primo contatto con lei o lui: come fare

Forse non tutti lo sanno, ma ogni utente WhatsApp ha un QR code personale che può essere utilizzato per condividere i propri dettagli di contatto senza usare la rubrica o altre funzioni. Una volta aperta l’app, basta andare su Impostazioni > Profilo > QR code e mostrare il codice all’altra persona. In questo modo non ci sarà più bisogno di perdere tempo a scrivere i numeri in rubrica o a fare uno squillo per farti riconoscere. Tutto diventa più facile e veloce. Ora vi spieghiamo nei dettagli come fare: sarà una bella scoperta per chi ancora non la conoscesse.

In pochi secondi puoi aggiungere il contatto di qualcuno semplicemente aprendo la fotocamera integrata nell’app e inquadrando il codice. Dopo avere scansionato il QR code, il contatto viene aggiunto automaticamente e puoi iniziare una conversazione direttamente su WhatsApp. Facile, no? Va detto che

il QR code di WhatsApp condivide solo il numero di telefono e non altre informazioni personali, dunque oltre alla comodità ti preserva la privacy. Fai una prova con i tuoi amici prima di buttarti allo sbaraglio con una persona sconosciuta che potrebbe reagire male. Rimarrai a bocca aperta e molto probabilmente non userai mai più la rubrica dei contatti.