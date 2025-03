WhatsApp, questo trucco nessuno lo conosce: ti permette di toglierli definitivamente!

Oggi vogliamo spiegarvi un trucco per Whatsapp che nessuno conosce, vi permetterà di toglierli definitivamente, ma di cosa si tratta?

Siamo di fronte a una novità molto interessante che risolverà il problema che molti di voi contestano all’applicazione.

Questa app di messaggistica istantanea è sempre più leader nel suo settore, la più scaricata in assoluto nel mondo e utilizzata praticamente da tutti. Facile da interfacciare ci permette di metterci in contatto con tutti i nostri amici e anche di effettuare videochiamate per vederli in prima persona. Potremo inoltre inviarci anche degli audio e dei file, da poco può anche scannerizzare i nostri documenti da inviare anche per motivi professionali.

C’è però un problema che ci affligge da tempo e che finora non sembrava risolvibile. Oggi però con un trucchetto potremo toglierli definitivamente e avere dunque una splendida risposta sotto ogni punto di vista. Andiamo a scoprire cosa può permetterci di fare e anche come attuarla, rimarrete letteralmente a bocca aperta.

Whatsapp, il trucchetto che nessuno conosce: vi cambierà la vita

Whatsapp è un’app davvero utilissima, facciamo fatica a immaginare la nostra vita senza, però è anche fonte di problemi. Tra chat con i nostri amici e parenti e gruppi dove ci sono anche persone che non conosciamo spesso ci troviamo a dover fare i conti con tantissimi contenuti che vanno a intasare la memoria del nostro dispositivo.

Andando nelle impostazioni, cliccando i tre puntini che si trovano in alto a destra, potete proseguire su “Spazio e dati” e arrivare all’opzione “Gestisci spazio”. Qui potrete capire quanti GB state utilizzando e potrete visualizzare gli elementi, in ordine di grandezza, che vanno a gravare sul vostro smartphone. In una sezione vedrete poi gli elementi che superano i 5 MB.

Potrete così andare ad analizzare questi contenuti, cercando di capire come sfruttare al meglio il nostro dispositivo. Vedrete anche i file duplicati che potrete cancellare rapidamente per evitare di occupare spazio in maniera del tutto inutile. Con pochi passi avrete così la possibilità di eliminare elementi inutili che risultano pesanti per il vostro smartphone.

Ricordiamo che la memoria del cellulare è molto importante anche per il suo funzionamento, qualora questa sia eccessivamente piena infatti finisce per rendere complicata la reattività del dispositivo. Un trucchetto, ve lo assicuriamo, che vi renderà più facile la pulizia dello smartphone, evitando di ritrovarvi a dover selezionare gli elementi uno per uno dalle varie chat. E voi lo conoscevate questo trucchetto?