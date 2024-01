World Ice Art Championship 2024: a Gaeta la sesta edizione del campionato di sculture di ghiaccio

Nella suggestiva cornice invernale di Gaeta, si è svolta con grande successo la sesta edizione del World Ice Art Championship. Il campionato delle sculture di ghiaccio è diventato un appuntamento imperdibile nella città e rappresenta sempre una conclusione perfetta dell’intenso programma delle luminarie Favole di Luce.

Come ogni anno, artisti provenienti da ogni angolo del mondo si sono sfidati a colpi di motoseghe e scalpelli per dare vita a incredibili opere d’arte, in una gara che quest’anno ha offerto uno stimolo unico. I primi due classificati avranno, infatti, l’onore di rappresentare le rispettive nazioni ai Giochi Olimpici invernali del 2026 a Milano Cortina, una motivazione che ha reso ancora più prestigiosa questa manifestazione, da sempre meta di numerosi curiosi e appassionati.

Quest’anno il tempo non è stato molto clemente, motivo per cui i risultati della competizione si sono basati esclusivamente sulle sculture realizzate nel pomeriggio dell’Epifania, sabato 6 gennaio. Il giorno seguente è stato dedicato a esibizioni, con gli artisti che hanno collaborato in coppie, nonostante la pioggia battente, per un pubblico di pochi coraggiosi, che hanno potuto ammirare le meravigliose opere glaciali.

Sempre a causa del maltempo, la premiazione ha avuto luogo eccezionalmente nell’aula consiliare del comune di Gaeta. Il vincitore assoluto è stato il talentuoso artista finlandese Egor Kuklin, con 279 punti ha conquistato il favore della giuria presieduta da Amelio Mazzella, l’organizzatore del World Ice Art Championship, affiancato da Silvio Viola, Gaetano Mignano, Ewa Rutkowska e Roberto Coccoloni.

Al secondo posto, con 268 punti, si è classificato il brillante artista giapponese Kengo Akabane, guadagnandosi così, anch’egli, il meritato diritto di partecipare alle Olimpiadi invernali di febbraio. A chiudere il podio, sempre del Giappone, Hiroaki Kimura con 266 punti, regalandoci opere straordinarie e un’incredibile competizione.

Di seguito tutti i premi assegnati:

Premio del pubblico

Lorenzo Mazzella (Italia)

Hiroaki Kimura (Giappone)

Premio della giuria

Kee Gawah (Malesia)

Sutama Oka (Indonesia)

La classifica finale

1)Egor Kuklin (Finlandia) 279 pt

2)Kengo Akabane (Giappone) 268 pt

3)Hiroaki Kimura (Giappone) 266 pt

4)Samuel Girault (Francia) 262 pt

5)Kee Gawah (Malesia) 261 pt

Soddisfatto Amelio Mazzella, l’artefice di questo campionato del ghiaccio: “Nonostante il meteo, quest’anno siamo ancora più fieri, perché il World Ice Art Championship, ha rappresentato un ponte diretto per le olimpiadi invernali, selezionando due grandissimi artisti per rappresentare le proprie nazioni”.

Presente anche Cristian Leccese, il sindaco di Gaeta, che ha rinnovato il suo apprezzamento per la competizione: “Ormai siamo giunti alla sesta edizione di questo evento, e possiamo dire che rappresenti sempre più per Gaeta una possibilità di visibilità internazionale, arricchimento del programma invernale e soprattutto un punto di riferimento per l’obiettivo di destagionalizzazione che portiamo avanti ormai da tempo”.