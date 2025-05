2 borghi che sono perle poco affollate in cui trascorrere vacanze indimenticabili e a poco prezzo

Hai un budget limitato ma vorresti comunque andare in vacanza? Odi i posti troppo affollati? Allora questo articolo fa assolutamente per te. Ti svelo due borghi che sono vere e proprie perle “dimenticate” e in cui potesti trascorrere un soggiorno meraviglioso!

L’Italia è celebre per i suoi borghi incantevoli, ma spesso le destinazioni più note sono affollate e costose, soprattutto durante l’estate. Fortunatamente, esistono ancora piccoli gioielli nascosti che offrono autenticità, bellezza e tranquillità senza svuotare il portafoglio.

A breve scopriremo due borghi che non tutti conoscono, ma in cui trascorrere delle vacanze davvero da sogno. Cominciamo subito questo incredibile viaggio.

Ecco 2 borghi poco affollati e che sono delle vere e proprie perle

Arroccato su uno sperone di roccia a cavallo tra Abruzzo e Marche, Civitella del Tronto è uno dei borghi più affascinanti e meno battuti d’Italia. Con la sua maestosa fortezza borbonica – una delle più grandi d’Europa – e le sue strette vie lastricate di pietra, questo borgo trasuda storia e mistero.

Il cuore del Paese? Un dedalo di vie dominato da un silenzio surreale, fuori dalla storia. Il posto giusto, insomma, per staccare da una vita incredibilmente frenetica come quella che la maggior parte delle persone ha.

Il panorama che si gode dalla rocca è mozzafiato, spaziando dal Gran Sasso al mare Adriatico. Civitella è anche celebre per ospitare il “vicolo più stretto d’Italia”, largo appena 40 centimetri. Il costo di un alloggio è incredibilmente basso. Ti rivelo che potresti trovare B&B a persino 50 euro a notte nel periodo migliore, quindi pensaci bene e non farti scappare questa possibilità.

Incastonato tra le colline della Maremma, Montemerano è un borgo medievale dal fascino intatto. Parte del circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, sorprende per la sua atmosfera intima, le mura ben conservate e la bellezza delle sue piazze fiorite. A pochi metri troverai le splendide terme di Saturnia, tra le migliori d’Italia e a mio avviso anche dell’Europa intera.

Il borgo è perfetto per passeggiate romantiche, visite culturali (da non perdere la Chiesa di San Giorgio con le sue opere rinascimentali) e cene sotto le stelle a base di cucina maremmana, come i tortelli ricotta e spinaci o la classica acquacotta.

Insomma, questi borghi sono due posti diversi dal solito in cui divertirsi e trascorrere un weekend piacevole o persino qualche giorno in più. Non ti resta che valutare l’idea di questa vacanza alternativa e low cost, ti divertirai davvero tanto!