25 anni dopo Il Gladiatore Russell Crowe torna ad affrontare Roma

25 anni dopo l’amatissimo film Il Gladiatore, di Ridley Scott, Russell Crowe torna ad imbracciare le armi per proteggere la sua famiglia

Il Gladiatore 2 è nelle sale cinematografiche in questi giorni, al botteghino sta raccogliendo 2 milioni 123mila euro e una media di 3.869 euro. Un film accompagnato da molte polemiche, contestazioni ma anche apprezzamenti, come si ci immaginava, particolarmente controverso.

Da un lato sicuramente vi sono tutti coloro che avrebbero preferito come unico Gladiatore il primo, solo ed unico Russell Crowe nella pellicola di Ridley Scott del 2000.

Il film all’epoca aveva incassato 425 milioni di euro al botteghino ed era stato nominato a 11 Premi Oscar, vincendone cinque, tra cui Miglior Film e Miglior Attore per Russell Crowe, nel 2001. Dall’altro lato chi, tutto sommato, aveva voglia di rispolverare la storia e rivedere sul grande schermo le battaglie nella sabbia del Colosseo.

Senza soffermarsi sul risultato finale del Gladiatore 2 che un po’ ha fatto storcere il naso a causa di qualche effetto speciale discutibile, tra scimmie furibonde, rinoceronti e squali, è meglio affrontare l’argomento principe, ovvero: Russell Crowe e il suo prossimo ruolo.

Russell Crowe dopo 25 anni dal Gladiatore torna a vestire i panni di un guerriero

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline Russell Crowe sarà il protagonista del film The Last Druid, del regista Will Eubank, che ha esordito nel 2011 con il dramma fantascientifico Love. Ha diretto anche The Signal, con Brenton Thwaites e Olivia Cooke; Underwater, con Kristen Stewart e Vincent Cassel, Paranormal Activity – Parente prossimo con Emily Bader e Land of Bad con Liam Hemsworth e Russell Crowe.

Il cast di The Last Druid non è ancora completo, la sceneggiatura è del regista stesso e di Phil Gawthorne e Carlyle Eubank.

Come se Russell Crowe avesse ancora un conto in sospeso con l’Impero Romano, l’attore che ha dato vita al personaggio di Massimo Decimo Meridio, vestirà i panni di un guerriero e dovrà affrontare i romani per difendere la propria famiglia dall’invasione.

Nel film infatti un imperatore romano scopre un’isolata fortezza druidica sulle montagne della Caledonia. Un anziano celtico, interpretato appunto da Crowe, è costretto a imbracciare le armi per proteggere i propri cari. Sarà in grado l’attore australiano di darci emozioni pari a quelle del ruolo che lo ha reso immortale?

Come da lui stesso raccontato in un’intervista, Crowe si rese conto che la sua vita era cambiata realmente, che il ruolo da gladiatore gli aveva svoltato la vita, proprio a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna, quando una folla di persone vedendolo in un negozio lo accolse urlando: “MASSIMO, MASSIMO”, ed il primo a stupirsi fu proprio lui, il diretto interessato.