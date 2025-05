Non la solita Riccione, ma 3 spiagge italiane economiche ma paradisiache per andare a mare a giugno: sono imperdibili e costano poco

Sei alla ricerca di spiagge italiane in cui passare splendide vacanze ma senza spendere un occhio della testa? Ti capisco e proprio per questo voglio darti alcuni consigli. I posti di cui ti parlerò sono paradisiaci, ma hanno prezzi nella media se non addirittura più bassi. Preparati a scoprirli.

Giugno è uno dei mesi più appropriati per godersi il mare nella nostra Penisola: le giornate sono lunghe, il clima non è troppo caldo e afoso e le spiagge non sono ancora affollate come in alta stagione. Ma dove andare se si cerca una vacanza economica senza rinunciare al relax e alla comodità?

Ecco tre spiagge italiane che offrono scenari da cartolina a prezzi accessibili per la maggior parte delle famiglie.

3 spiagge italiane paradisiache ed economiche

Celata all’interno della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino, in provincia di Grosseto, Cala Violina è una piccola baia dal fascino unico. Prende il nome dal suono che emette la sabbia fine quando ci si cammina sopra, simile al suono di un violino.

Si tratta di una spiaggia libera, immersa nella natura. Non l’ideale per chi ama avere tutti i servizi di un lido a propria disposizione, ma ti assicuro che si tratta di un luogo davvero paradisiaco e che provare ad andarci ne vale la pena. Giugno è perfetto per visitarla: il clima è caldo ma non torrido, e non ci sono ancora troppi turisti. Ma se invece sei alla ricerca di un posto che si trovi nel Mezzogiorno di Italia, scendiamo più giù e raggiungiamo il tacco dello Stivale per parlare della prossima, paradisiaca spiaggia.

Situata nel Parco Nazionale del Gargano, in provincia di Foggia, la Baia delle Zagare è una delle gemme meno battute della Puglia. Famosa per i suoi faraglioni e le acque turchesi, è una destinazione che unisce natura selvaggia e acque da sogno. Ti consiglio di alloggiare in paesini come Vieste, che ti permettono di spendere davvero poco e trovare alloggi molto convenienti. La spiaggia è accessibile gratuitamente o, a volte, pagando meno grazie a convenzioni con gli alberghi locali.

Scendiamo adesso ancora più giù, precisamente in Sicilia. Sto per consigliarti uno dei miei posti preferiti non solo nel Meridione, ma nell’intera Italia. San Vito lo Capo, nella provincia di Trapani, è una delle spiagge più famose della Sicilia, ma a giugno è ancora accessibile sia in termini di costi che di affluenza. È una lunga distesa di sabbia bianca finissima, bagnata da un mare azzurro intenso. Ci sono molte spiagge libere e i prezzi di B&B e alberghi, quando non siamo in alta stagione (ad esempio agosto) sono piuttosto contenuti rispetto alla media.