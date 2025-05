3 alternative al mare in estate per le vacanze: se non ti piace, ecco dove puoi andare

Quando si parla di vacanze estive, la maggior parte delle persone pensa subito al mare, alle spiagge affollate, alla sabbia bollente e agli ombrelloni colorati. Io, però, non sono un’amante del mare e quindi ho sempre cercato delle alternative. Oggi le condividerò con te!

Bello il mare, le spiagge eccetera eccetera… ma non per una vacanza, per quanto mi riguarda! C’è chi preferisce evitare la calca, chi non sopporta il caldo torrido del litorale o chi semplicemente cerca qualcosa di diverso. Se anche tu sei tra questi, non preoccuparti: l’estate offre molte altre opzioni.

Ecco tre alternative al mare che possono regalarti una vacanza indimenticabile.

3 alternative al mare per le vacanze di quest’anno: saranno indimenticabili

La montagna è una delle migliori alternative per chi vuole sfuggire al caldo estivo. Località alpine e appenniniche offrono panorami mozzafiato, aria pulita e temperature piacevolmente fresche. Perfetta per gli amanti della natura, la montagna propone numerose attività: trekking, escursioni in bici, arrampicata, canyoning e persino yoga all’aperto.

Certo, lo ammetto, si tratta dell’alternativa se vogliamo “più banale”, ma anche una delle migliori. Se però ti piace comunque l’idea di fare il bagno, allora ti consiglio di optare per una vacanza al lago.

I laghi rappresentano un’ottima alternativa per chi cerca un’atmosfera più tranquilla rispetto al mare ma non vuole rinunciare all’acqua. Dalle rive del Lago di Garda al romantico Lago di Como, passando per il Trasimeno e il Bolsena, le località lacustri italiane offrono paesaggi suggestivi, borghi pittoreschi e tante attività. Non solo puoi fare il bagno, ma puoi anche noleggiare una barca o partecipare a numerose altre delle attività previste.

Se il caldo non ti spaventa e preferisci arricchire la mente, le città d’arte italiane possono diventare una meta affascinante anche d’estate. In questo periodo, molte città come Firenze, Venezia, Torino o Bologna si svuotano dei residenti e diventano più vivibili, pur mantenendo la loro incredibile offerta culturale. Musei, mostre, concerti all’aperto e festival animano le serate, e spesso si trovano offerte vantaggiose su alloggi e biglietti. Visitare una città d’arte in estate può significare godersi i suoi tesori con più calma e meno affollamento, specialmente se si pianificano bene gli orari (magari approfittando delle prime ore del mattino o del tardo pomeriggio).

Ricorda, inoltre, che la prima domenica del mese il Ministero offre la possibilità di visitare gratuitamente alcuni musei italiani, quindi non perdere quest’occasione di arricchire il tuo patrimonio culturale e assistere a bellezze inimmaginabili!