3 alternative estive al tiramisù, idee geniali e golosissime tutte da copiare

Stanco del solito tiramisù? Il sapore del caffè ti stucca in estate? Niente paura: ho delle alternative fenomenali per l’estate. Fresche, buone e semplici da preparare, ti conquisteranno al primo morso!

La fantasia è tutto in cucina, specialmente quando si preparano i dolci. Quando arriva l’estate, il desiderio di dolci freschi e golosi si fa sentire, ma il classico tiramisù, con la sua può risultare un po’ troppo pesante con il caldo. Per fortuna, esistono alternative estive al tiramisù che mantengono intatta la golosità ma aggiungono un tocco di freschezza, leggerezza e fantasia.

Ecco tre idee geniali e facilissime da realizzare, adatte a tutti i gusti.

3 alternative estive, leggere e golosissime al solito e noioso tiramisù

La prima proposta è il tiramisù alle fragole, un grande classico tra le rivisitazioni, ma sempre di grande effetto. Al posto del caffè, si utilizzano fragole fresche frullate con un po’ di zucchero e limone, da usare per bagnare i savoiardi o i pavesini.

Devi inserire le fragole, tagliate a pezzetti, tra uno strato e l’altro e usarle anche per decorare la superficie. Una volta finito, lascialo in frigorifero per un po’ per renderlo ancora più fresco. L’ideale per una merenda coi fiocchi!

Ammetto che questa è l’alternativa più “banale” (ma ciò non vuol dire non sia buona, anzi), ora te ne propongo altre due.

Un’idea molto più originale è il tiramisù al limone e basilico, un consiglio della mia amica Giulia, appassionata di cucina… e di tiramisù! Si tratta di un dolce sorprendente che unisce la cremosità alla freschezza aromatica. Qui la bagna è a base di succo di limone diluito con acqua e zucchero, oppure con un limoncello leggero se il dolce è destinato agli adulti. I biscotti vengono inzuppati rapidamente per non perdere la struttura, e la crema è fatta con mascarpone, ricotta e scorza di limone grattugiata. Per dare un tocco inaspettato, si può tritare finemente qualche foglia di basilico fresco da mescolare alla crema oppure da spargere in superficie. Sembra strano, ma ti assicuro che il risultato è buonissimo e ti farà ricredere. Altro che strano: è un tocco gourmet non da poco! Assicurati, però, di tritarle molto finemente.

L’ultima alternativa? Tieniti forte. Per chi ama osare ma non vuole complicarsi troppo la vita, c’è il tiramisù al cocco e ananas, un piccolo capolavoro tropicale che si prepara in pochi minuti. In questa versione, i biscotti possono essere sostituiti con biscotti al cocco o con una base di pan di Spagna leggero, bagnato con succo d’ananas naturale. La crema è un mix di mascarpone e panna, a cui si aggiunge cocco grattugiato per una consistenza leggermente granulosa e molto golosa. L’ananas a pezzetti si distribuisce tra gli strati e sulla superficie.

Io che STRAVEDO, e dico STRAVEDO, per il cocco, lo metto anche sulla superficie del tiramisù e per me è un tocco che rende quest’intero dolce ancora più buono di quanto lo sia già… insomma, solo a pensarci mi vien voglia di leccarmi i metaforici baffi!