3 modi per rendere lisci i capelli ricci in poco tempo e senza parrucchiere

È sempre così: chi ha i capelli lisci li desidera ricci e viceversa. Ma se ti dicessi che esistono dei modi per allisciare i capelli ricci in pochissimo tempo? Te li rivelo tutti quanti subito e ti assicuro che non avrai più bisogno di un parrucchiere.

Chi ha i capelli ricci lo sa bene: a volte nasce il desiderio di cambiare look e sfoggiare una chioma liscia, ordinata e lucente.

Tuttavia, non sempre c’è il tempo (o la voglia) di recarsi dal parrucchiere. Fortunatamente, ci sono metodi efficaci e veloci per ottenere capelli lisci anche a casa, senza attrezzature troppo specifiche.

Come rendere lisci i capelli ricci: 3 modi per impiegare poco tempo

Belli i ricci, decisamente. Ma anche il liscio ha il suo fascino e capisco perché tu voglia provarlo, non ti biasimo affatto. Il primo metodo di cui voglio parlarti richiede l’uso di forcine e di un foulard.

Per cominciare, lava i capelli e tampona delicatamente l’acqua in eccesso con un asciugamano. Poi applica una crema lisciante o un olio leggero, distribuendolo uniformemente su tutta la chioma. A questo punto, dividi i capelli in ciocche e avvolgili intorno alla testa, fissandoli con delle forcine piatte. Una volta completato l’avvolgimento, indossa una cuffia o un foulard per mantenere tutto in posizione e lascia agire per alcune ore o, meglio ancora, per tutta la notte. Il risultato? Al risveglio ti ritroverai con capelli lisci e naturali, senza aver usato alcun tipo di piastra. Quindi, la tua chioma sarà anche morbidissima e non disidratata. Quando asciughi i capelli, ricorda sempre di proteggerli con uno spray termoprotettore.

Un ottimo compromesso tra velocità e delicatezza è usare il phon con spazzola rotante o tonda. Questo metodo asciuga e liscia contemporaneamente, donando un finish naturale e leggero.

Il terzo metodo richiede uno strumento preciso, cioè la piastra. Per procedere, lava i capelli e applica un balsamo lisciante per preparare la chioma. Asciugali accuratamente con il phon, preferibilmente utilizzando una spazzola piatta per iniziare a disciplinarli. Prima di usare la piastra, è fondamentale applicare un termoprotettore per proteggere i capelli dal calore. Poi inizia a lisciare le ciocche, una alla volta, partendo dalla radice e scendendo lentamente fino alle punte. Io consiglio l’uso di una piastra in titanio, visto che mediamente raggiungono temperature più basse e che non danneggiano troppo la chioma.

Se seguirai questi consigli, insomma, otterrai capelli davvero liscissimi e invidiabili. Provaci subito, vedrai!