3 rimedi della nonna per deodorare tutti i cassetti e gli armadi di casa in estate

Vuoi deodorare i cassetti e gli armadi di casa, specialmente durante la stagione estiva? Sto per svelarti come fare, ci vuole davvero poco.

Con l’arrivo dell’estate, anche armadi e cassetti iniziano a risentire del caldo, dell’umidità e della scarsa circolazione d’aria. Questi fattori favoriscono la formazione di odori stagnanti che si trasferiscono facilmente su vestiti, biancheria e tessuti. Fortunatamente, la saggezza delle nonne ci viene in soccorso con rimedi semplici, naturali e straordinariamente efficaci per mantenere freschi e profumati tutti gli spazi chiusi della casa.

Nonna Maria mi ha fornito anni fa questi rimedi e ancora li applico con grande cura e attenzione, dal momento in cui mi sono tornati davvero utilissimi.

3 rimedi della nonna per profumare tutti i cassetti e gli scompartimenti di casa

La lavanda è una delle piante aromatiche più amate dalle nonne, non solo per il suo profumo delicato, ma anche per le sue proprietà antimicrobiche e antitarme. I fiori di lavanda essiccati, raccolti nel momento giusto, sono perfetti per realizzare sacchetti profumati da mettere nei cassetti e negli armadi.

Io lo faccio sempre e specialmente in estate. Vanno sostituiti spesso ma aiutano molto col dare un buon odore al tutto. Quindi, insomma, ti consiglio di provare.

Un altro rimedio molto usato dalle nonne, spesso in forma artigianale, sono i gessetti profumati. Realizzarli è semplice, economico e permette di personalizzare profumo e forma. I gessetti assorbono l’umidità e rilasciano gradualmente la fragranza scelta. Io lo faccio in polvere e lo mescolo con un po’ di acqua e con il mio olio essenziale preferito. Verso il composto in degli stampi e lo lascio asciugare per 24-48 ore, ottenendo delle “saponette” da usare per profumare al meglio gli armadi.

Un altro rimedio dal profumo irresistibile è l’accoppiata arancia-spezie. Le fette di arancia essiccate, abbinate a stecche di cannella e chiodi di garofano, creano una fragranza calda e agrumata, perfetta per l’estate. Questo rimedio è anche decorativo e dona un tocco rustico agli armadi. Tagliate un’arancia a fette sottili e lasciatele essiccare su un foglio di carta forno per alcuni giorni, girandole ogni tanto (oppure usate il forno a bassa temperatura). Una volta secche, unitele in un sacchettino insieme a cannella e chiodi di garofano. Metteteli nei cassetti oppure appendeteli dentro l’armadio.

Per esperienza, posso dire senza esitazione che il profumo rimarrà per settimane e sarà veramente buonissimo. Insomma, adesso non resta che provare anche a te questo formidabile rimedio della nonna.