3 trucchi per far sembrare più lunghe le ciglia corte: effetto occhi da bambola garantito

Le ciglia da bambola sono un desiderio di molte donne, ma in poche hanno la fortuna di nascere con ciglia già lunghe. La maggior parte deve ricorrere a mascara e altri prodotti. Adesso ti svelerò altri trucchi per far sembrare le ciglia più lunghe di quanto lo siano davvero.

Servono per forza le extension per avere le ciglia lunghe se Madre Natura non è stata abbastanza generosa? La risposta, a mio avviso, è negativa.

Ci sono altri modi per far sembrare più lunghe le ciglia corte. Vediamo allora tre tecniche semplici ed efficaci per valorizzare lo sguardo e far sembrare le ciglia visibilmente più lunghe.

3 trucchi per far apparire le ciglia più lunghe: effetto WOW garantito

Il primo trucco, fondamentale e spesso sottovalutato, è l’uso del piegaciglia. Uno strumento che molte evitano per paura di danneggiare le ciglia, ma che in realtà, se usato correttamente, può fare miracoli. Il piegaciglia va usato sempre su ciglia pulite, prima del mascara, per evitare che si spezzino.

Se terrai conto di questo piccolo dettaglio, ti assicuro che non avrai problemi con l’uso del piegaciglia, che diventerà presto un tuo alleato per ciglia irresistibili.

Il secondo segreto è nella scelta e nell’applicazione del mascara. Non tutti i mascara sono uguali, e chi ha ciglia corte dovrebbe prediligere formule allunganti e leggere, che non le appesantiscano. Ma il vero trucco è nell’applicazione a zig-zag, una tecnica che consiste nel partire dalla base e muovere lo scovolino con un movimento a “s” mentre si sale verso la punta. Sembra una sciocchezza, ma ti assicuro che farà davvero la differenza in modo incredibile.

Infine, il terzo trucco è giocare con l’eyeliner in modo strategico. Invece di disegnare una riga marcata sopra la palpebra, si può utilizzare una tecnica detta “tightlining”, che consiste nell’applicare la matita nera o marrone direttamente tra gli spazi delle ciglia superiori.

Non allungherà davvero le tue ciglia, ma creerà una sorta di illusione ottica. Un ulteriore trucchetto che applico anche io per me stessa? Usare un eyeliner liquido per allungare leggermente la riga oltre l’angolo esterno dell’occhio, sollevandola appena. Provaci e vedrai subito la differenza.

Insomma, nascere con le ciglia lunghe è una fortuna non da poco, ma come hai visto è possibile farle apparire più folte di quanto in realtà siano. Ci vuole davvero solo un pizzico di ingegno, scegliere i prodotti giusti e applicarli nei modi che ti ho detto: semplice e veloce.