4 tagli di capelli che invecchiano tutte ed esaltano le rughe: evitali se vuoi apparire giovane

La gioventù non è “solo” una questione di età anagrafica, ma a volte anche solo di mood… e questo si trasmette anche tramite il taglio di capelli! Ti assicuro che ne esistono alcuni che puzzano di mezz’età da lontano un miglio e che dovresti assolutamente evitare, perché ti fanno sembrare proprio vecchia. Cerchiamo di capirne di più.

Ci sono momenti in cui senti il bisogno di cambiare testa, letteralmente. È successo anche a me: mi guardavo allo specchio e mi dicevo “basta, serve una svolta!”. Così ho provato un nuovo taglio… che però ha avuto l’effetto opposto. Invece di sentirmi più fresca e ringiovanita, mi sono ritrovata con l’aria stanca e tirata. È stato allora che ho capito: non tutti i tagli ringiovaniscono, anzi.

Alcuni, semplicemente, fanno sparire la naturale luce del tuo volto e ti fanno sembrare spenta. Te lo assicuro, un taglio di capelli sbagliato è una vera e propria catastrofe. Per questo è importante scegliere sia il taglio che la tinta giusti, che siano in grado di restituire la giusta luminosità alla pelle del tuo viso.

4 tagli di capelli che ti fanno sembrare più vecchia ed esaltano le rughe

L’ho fatto, lo ammetto. Quel caschetto super ordinato, tagliato dritto sotto la mandibola, mi sembrava una scelta elegante e moderna. Ma il risultato? Un viso indurito, il collo in primo piano, e ogni piccola ruga intorno alla bocca magicamente evidenziata.

È successo anche a mia madre, che di norma sembra giovanissima e invece, con questo taglio, appariva più vecchia del consueto. Per me: bocciatissimo dopo gli “-anta”. Ovviamente ci sono le eccezioni, ma in linea generale è così.

Il taglio pixie mi ha sempre affascinata, ma quando l’ho fatto, troppo corto e senza volume, mi sono guardata e… mancava qualcosa. Anzi, si vedeva troppo. Fronte in primo piano, zigomi scavati, contorni del viso meno definiti. Ogni segno del tempo saltava fuori come sotto una lente d’ingrandimento. La mia regola quando faccio un taglio corto dopo quest’esperienza? Più volume sulla sommità dell’acconciatura! Sembra un dettaglio, e lo è in effetti, ma è anche uno di quelli che fanno davvero la differenza.

Amo i capelli lunghi, lisci, ordinati. Ma con la riga perfettamente al centro, la sensazione è stata quella di vedermi… “tirata giù”. È come se il viso seguisse i capelli, e non il contrario. Le linee verticali accentuano quelle cadenti e la pelle perde subito tonicità, almeno visivamente. Il mio consiglio? Opta per la riga laterale. Funziona MOLTO meglio.

Sembra un dettaglio da poco, ma la frangia piena, tagliata dritta come una tenda, può essere una delle peggiori scelte se vuoi un aspetto fresco. L’ho provata anch’io, pensando mi avrebbe dato un’aria sbarazzina. In realtà, ha fatto il contrario e da allora preferisco evitare la frangia e optare, piuttosto, per due ciuffetti laterali che incornicino il volto.