5 consigli per prenderti cura adeguatamente delle tue piante d’appartamento in inverno

Grazie a questi 5 semplici consigli potrai prenderti cura al meglio delle tue piante d’appartamento anche in inverno: così continueranno ad essere sane e forti.

Le piante sono un elemento decorativo perfetto non soltanto per giardini, balconi e terrazzi, ma anche per l’interno del nostro appartamento. La loro presenza, infatti, rende l’ambiente domestico ancora più gradevole ed accogliente. Basta una semplice orchidea in vaso o un bel ficus per ravvivare la stanza più di decine di complementi d’arredo ed altri inutili ninnoli.

Ovviamente non tutti sono dotati di quello che comunemente viene definito “pollice verde”. Tuttavia, basta mettere in pratica qualche piccolo accorgimento per riuscire comunque a prendersi cura di fiori e piante nonostante non si abbiano particolari abilità nel giardinaggio.

La parte più difficile è occuparsi delle piante durante l’inverno, una stagione piuttosto difficile, in quanto le condizioni climatiche più rigide rendono difficile la sopravvivenza di alcune specie. Ma niente paura, perché grazie a questi 5 semplici consigli le tue piante arriveranno sane e forti alla primavera.

Come prendersi cura delle piante d’appartamento in inverno: 5 consigli indispensabili

Se anche tu in casa hai delle belle piante che non vuoi rischiare di danneggiare durante l’inverno, faresti bene a seguire questi 5 semplici consigli. Solo così potrai mantenerle sane e forti fino all’arrivo della prossima stagione.

Poca acqua: per quanto riguarda l’innaffiatura, in generale in inverno le piante d’appartamento hanno bisogno di meno acqua del solito. Per regolarti tocca sempre il terriccio. Se è secco allora vuol dire che è arrivato il momento di annaffiarle, altrimenti puoi aspettare. Temperatura dell’acqua: in inverno le piante sono più delicate, quindi fai attenzione a non annaffiarle con dell’acqua troppo fredda. Meglio assicurarsi che sia a temperatura ambiente. Correnti d’aria: le piante sono molto sensibili alle correnti d’aria, soprattutto in inverno quando le temperature sono più basse e spesso tira il vento. Pertanto, cerca sempre di tenerle alla larga dalle finestre e dagli ingressi. Luce: in inverno c’è meno luce solare, di conseguenza è necessario offrire alle nostre piante un piccolo aiuto. Spostale vicino alle finestre (chiuse per evitare correnti d’aria) o in altri punti della casa ben illuminati per permettere loro di assorbire la maggior quantità possibile di raggi solari. Attenzione, però, a non esagerare perché anche in inverno un’eccessiva esposizione può causare danni. Shock termici: i repentini cambi di temperatura non sono amici delle nostre piante. Evita di metterle vicino a fonti dirette di calore come termosifoni e caminetti. Se hai il riscaldamento a pavimento, ricordati di sopraelevarle in qualche modo. Di notte, invece, quando i gradi sul termostato crollano, non dimenticarti di allontanarle da vetrate e finestre.

Vedrai, così non avrai nulla da temere. Le tue piante si manterranno sane e forti per tutto l’inverno!