50enni, quante ore si dovrebbe dormire a notte per rimanere in perfetta salute

Dormire un sonno di qualità fa bene alla salute, quante ore sono necessarie ad un 50enne per svegliarsi riposato e in forma?

L’organismo ha bisogno di dormire di notte per ricaricare le energie e rigenerare mente e corpo. Solo un sonno di qualità permette di svegliarsi al mattino sentendosi carichi e in forma per affrontare gli impegni e le sfide quotidiane.

Tra le buoni abitudini che tutti noi dovremmo avere dovrebbe esserci quella di curare l’igiene del sonno. Dormire profondamente e per il giusto numero di ore a notte significa godere di tanti benefici. Un sonno di qualità garantisce il mantenimento del buon umore e il benessere emotivo, riduce il rischio di sviluppare malattie come il diabete, l’obesità e le malattie cardiovascolari e migliora la concentrazione, la reattività nonché le prestazioni fisiche.

La buona qualità del sonno è stata associata anche a migliori funzionalità sessuali e ad una riduzione dell’ansia e dello stress. La pelle, poi, avrà un aspetto più sano e giovane se si dorme profondamente tutta la notte dato che durante il sonno il corpo produce proteine che riparano la cute. Per poter godere pienamente di tutti questi benefici bisogna seguire sani abitudini che agevolano il sonno ristoratore (evitare pasti pesanti a cena, non stare al cellulare prima di dormire, leggere un libro, bere una tisana rilassante…).

Quanto si deve dormire a notte raggiunti i 50 anni?

La scienza ha indagato sulla corretta “quantità” di sonno per restare in salute e beneficiare dei vantaggi di un sonno ristoratore. Gli scienziati hanno individuato numeri di ore differenti in base all’età. L’organismo, infatti, non ha bisogno di riposare lo stesso tempo durante l’arco della vita. Serve tanto sonno da neonati – circa 17 ore al giorno – ma poi l’esigenza si va ad assottigliare negli anni.

In generale tra i 18 e i 64 anni si dovrebbe cercare di dormire tra le 7 e le 9 ore a notte. Questo il tempo necessario per un 50enne per ricaricare le energie, riposare corpo e mente (il cervello non riposa mai ma quando dormiamo elabora le informazioni raccolte durante la giornata) e per dare modo di rigenerarsi ad ogni funzione fisiologica del corpo.

Dormire meno di 7 ore significherebbe avere conseguenze negative sulla memoria, sulle funzioni cognitive e aumentare il rischio di insorgenza di patologie o di cadute. Chi non dorme abbastanza sarà di cattivo umore per tutta la giornata. Ecco perché è importante cercare di ridurre al minimo lo stress e le problematiche che causano insonnia o frequenti risvegli notturni.