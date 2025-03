Pensioni, mazzata devastante per chi la percepisce: comunicazione Inps

Avete già controllato il cedolino della pensione che riceverete ad aprile? Se avete trovato una brutta sorpresa vi spieghiamo il motivo.

La pensione di aprile è già visibile sul cedolino all’interno del sito MyInps. Qualcuno potrebbe avere ricevuto una brutta notizia, altri potrebbero scoprire cosa è successo solo martedì 1 aprile quando ritireranno la pensione. E non sarà un pesce d’aprile, purtroppo.

Ci ha messo di mezzo lo zampino il Fisco, e per alcuni pensionati il mese di aprile non sarà un bel ricordo. C’è chi si ritroverà l’assegno più basso, in alcuni casi molto più basso del solito. E tutto questo per colpa di alcune trattenute dovute all’Inps. Riguarda una minoranza di pensionati e non durerà per sempre.

L’Inps sta trattenendo ancora le somme che nel calcolo di conguaglio sono destinate all’istituto sotto forma di sostituto d’imposta. La trattenuta è doverosa in quanto è un debito con il Fisco che viene restituito a poco a poco tramite assegno pensionistico.

Pensione di aprile: chi riceverà un assegno più basso

Per fortuna (degli altri) non saranno tantissimi i pensionati che si vedranno accreditare l’assegno di aprile con una cifra più bassa del solito.

Se sul cedolino riferito alla pensione di aprile avete trovato una trattenuta molto alta, più alta di quella del mese scorso, la colpa dovrebbe essere ancora del conguaglio effettuato a fine anno 2024. Lo dice una circolare Inps, a fine 2024 si è proceduto ad un ricalcolo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta e questo sull’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto e dunque non di altre fonti di reddito.

Il ricalcolo è stato fatto tenendo conto di Irpef e addizionali regionali e comunali a saldo: ciò vuol dire che se nel 2024 sono state applicate ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, allora l’Inps trattiene il debito sui successivi ratei, solitamente già a gennaio e febbraio. Ma se il recupero non risulta ancora sufficiente, l’Inps prosegue con trattenute anche sulle pensioni dei mesi successivi, fino a che il debito sia terminato completamente.

Il pagamento della pensione ad aprile inizia lo stesso giorno per banche e Poste. Per tutti i pensionati, compresi quelli che hanno preferito il ritiro a mano allo sportello, l’accredito è in programma nella giornata di martedì 1 aprile. E speriamo non si trovino brutte sorprese.