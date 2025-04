Latina: un grande aiuto per chi vuole raggiungere i propri sogni

Latina ti aiuta a raggiungere un sogno. Un’iniziativa nata grazie ad un finanziamento che premia i progetti più virtuosi.

Un ecosistema imprenditoriale lo ha definito il sindaco di Latina, Matilde Celentano. Un progetto che dovrebbe evitare una fuga di cervelli. Non per forza si deve cercare fortuna lontano dalla propria terra di origine.

Avete mai sentito parlare di coworking? Viene sfruttato in tutto il mondo ed è uno spazio condiviso dove professionisti, freelancer, start up e piccole imprese possono affittare una postazione per svolgere il proprio lavoro senza avere bisogno per forza di un ufficio proprio che a conti fatti costerebbe di più. Latina ne sta creando uno per tutti quei giovani che non hanno la possibilità di avere una sede propria ma hanno in mente progetti importanti, da curare e poi da lanciare nel mondo dell’imprenditorialità.

La proposta presentata dal Comune di Latina all’ANCI che lavora in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è stata accettata e riceverà un contributo di 282.800 euro. Il progetto si chiama “Spazio Idea Kennedy – Dove nascono le idee del futuro”.

Spazio Idea Kennedy – Dove nascono le idee del futuro: il sogno è ad un passo

Il progetto prevede la creazione di un hub dedicato all’autoimprenditorialità giovanile ed è rivolto a ragazzi di età inferiore ai 35 anni. Un coworking per l’organizzazione di eventi e iniziative atte a stimolare la creatività e l’innovazione e per mettere in sinergia pubblico e privato.

“Con questo progetto, avvieremo un vero e proprio ecosistema imprenditoriale – afferma il sindaco Matilde Celentano – che promuoverà la collaborazione tra giovani imprenditori, istituzioni e aziende locali”. I giovani di latina ora hanno una grande opportunità: “L’hub – continua il primo cittadino – offrirà spazi di coworking, uffici e aree comuni, diventando così un punto di riferimento per l’imprenditoria giovanile e un simbolo di un modello di sviluppo incentrato sui giovani, la comunità e l’innovazione”. “L’immobile di viale Kennedy – spiega – grazie al finanziamento ottenuto, non sarà più solo un edificio dismesso e inutilizzato, ma diventerà un luogo di cambiamento e speranza per la città”.

L’immobile di cui si parla è di proprietà del Comune e si trova al primo piano del centro commerciale di viale Kennedy, attualmente è inutilizzato. “Il nostro obiettivo – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato – è trasformare un edificio inutilizzato in un centro vitale di innovazione giovanile. Lo ‘Spazio Idea Kennedy’, inoltre, potenzierà il progetto ‘Giovani e impresa’, già attivo nel territorio, supportando start-up e nuove attività imprenditoriali”.