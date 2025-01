883, Repetto ha abbandonato Max Pezzali? “Non è vero, ora parlo io”

Scopriamo insieme che cosa è successo al duo iniziale per quanto riguarda lo storico gruppo degli 883. Tutto le informazioni che cercavi sono qui.

La fiction andata in onda qualche settimana addietro è stata amata da un vastissimo numero di persone e parlava della storia del gruppo più amato di sempre, ovvero gli 883. Come sappiamo sono nati come un duo ma poi Repetto ha deciso di lasciare, o questo è quello che si credeva, il gruppo. Ma cosa è accaduto veramente?

Scopriamolo direttamente dalla sua voce con una interessante intervista che ha rilasciato di recente. Ecco le sue parole che forse fanno finalmente chiarezza dopo anni.

Repetto parla di Max Pezzali senza filtri e degli 883

Mauro Repetto è il co-fondatore del gruppo degli 883 che però ha lasciato nel lontano 1994. Max Pezzali ha proseguito con il gruppo in modo solista. In una recente intervista apparsa sul sito superguidatv Mauro ha voluto sottolineare le seguenti parole:

“Anche mio padre mi ha detto che mi avrebbe visto come un disertore. Però io non l’ho abbandonato perché lui era conscio come me che l’american dream all’epoca meritava, quindi ha capito. Non l’ho abbandonato”.

Negli anni successiva ha detto addio al moneto dello spettacolo e si è trasferito prima in America e poi in Francia. Sporadicamente tornava in Italia e si mostrava vicino a Max Pezzali. Si è sempre vociferato che tra loro c’erano stati grandi problemi, presunti, e per questo erano anni che non sai vedevano più.

Ma di recente, in una data del Forum di Assago di Max, è arrivato Mauro improvvisamente ed hanno cantato insieme “Nord Sud Ovest Est” commovendo tutti i presenti dopo l’abbraccio. Al momento, Repetto, possiamo vederlo in teatro con lo spettacolo “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”. Uno show che ha fatto il tutto esaurito.

Ad una domanda precisa della giornalista dove chiedeva come mai lui affermasse che non ha mai abbandonato Max lui ha risposto un sonoro si! Hanno fatto riferimento poi a dei problemi relativi al loro allontanamento per tanti anni e la risposta di Repetto è stata decisiva, ovvero ci sono questioni tra Max e Claudio, Cecchetto ndr, che non gli riguardano e del quale non vuole parlare.

Con Max ha preso una birra e si sono chiariti, o meglio come ha indicato lui ” è bastato un sorso, neanche una birra, un sorso di birra scura e tutto si è chiarito tra me e Max”

Si è poi passati alla domanda che tutti si pongono? Che cosa succederà in questo nuovo anno appena iniziato? “Allora, io penso che Mauro è uno che lavora alla Walt Disney Company, che abita a Parigi, che però adesso ha preso questo Italian dream. …. per il momento proseguo il mio tour, mi aspettano Ascoli Piceno il 18 gennaio, Cuneo il 23, Livorno il 13 febbraio, Mestre il 15, Milano il 23, Trento il 4 marzo, Pordenone il 5, Firenze l’11, Tortona il 22 e tutte le altre date le trovate sulla mia pagina Instagram.