A Gaeta c’è una via caratteristica ricca di storia e monumenti: una vera perla incastonata nella città

Gaeta, città di mare e conosciuta per il suo ricco patrimonio storico e culturale, nasconde una via di grandissimo fascino: bisogna vederla!

I turisti che visitano Gaeta si focalizzano giustamente sul centro storico, con la sua affascinante struttura medievale fatta di stradine e vicoli stretti, o sul Castello Angioino-Aragonese, l’imponente fortezza che dona una vista spettacolare sul mare. Altro punto turistico obbligato è il tempio di San Francesco, l’antica e bellissima chiesa incastonata ai piedi del Monte Orlando.

Coloro che preferiscono le bellezze paesaggistiche a quelle urbanistiche, sono invece soliti dirigersi verso la Montagna Spaccata e la Grotta del Turco. Tutta l’area naturale offre panorami di grande impatto e suggestive passeggiate. Oppure ci si orienta verso la spiaggia di Serapo, una delle più note e belle della città.

Via Indipendenza, una delle strade più autentiche di Gaeta

Altre location famose sono la Polveriera e il mausoleo: due luoghi storici che raccontano la storia della città laziale… E poi il mercato del pesce, dove vivere un’esperienza autentica e divertente, per scoprire gli umori profondi della cittadina da sempre votata alla navigazione e alla pesca. Ma Gaeta offre anche tanto altro.

Allontanandoci non di molto da Gaeta Vecchia, procedendo a piedi, ogni visitatore dovrebbe spendere almeno un’oretta su via Indipendenza. Si tratta di una lunga via piena di negozietti caratteristici e case basse. Una strada che in molti paragonano all’antico aspetto di Forcella, la nota strada popolare del centro di Napoli.

La differenza è che Forcella sembra essersi contaminata con gli anni con le brutture della contemporaneità, diventano una via poco sicura e poi troppo mercificata. Qui invece sembra proprio che il tempo si sia fermato. Le case dai balconcini fioriti vivacizzano la prospettiva aerea con panni stesi fra una finestra e l’altra. E tutt’intorno negozi tipici, rosticcerie, bancarelle, forni, caffè…

E nei pressi di questa vivace via di Gaeta è possibile visitare alcune chiese importanti, come per esempio quella di Porto Salvo o la più nota chiesa di San Giacomo, costruita dai pescatori alla fine del Cinquecento e danneggiata in tempo di guerra e ricostruita alla fine del Novecento. Via Indipendenza è un punto da cui far partire le proprie passeggiate. E non solo per lo shopping, ma anche per assaporare l’atmosfera più verace della città, sentire l’odore delle sfogliatelle o delle tielle.

Da una decina d’anni la strada è una ZTL. Molte delle sue piazzette sono state riqualificate, e durante l’anno la via ospita tante manifestazioni: feste locali, fiere, eventi e spettacoli. Questa strada, un tempo abitata da pescatori e contadini, è oggi un’attrazione turistica e una via dello shopping e dell’ospitalità, ma conserva ancora tanta veracità. Tutte le casette sono state recuperate e molte di esse oggi ospitano dei B&B.