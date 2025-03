Addio ai quadri, questo oggetto renderà i corridoi uno spettacolo: che svolta

Se pensi che per abbellire il corridoio di casa tua ci vogliano i quadri appesi alle pareti, sei fuori strada. E fuori dai tempi.

Il corridoio se ci pensiamo bene è il biglietto da visita della nostra casa. La prima scena che ci troviamo davanti quando entriamo in una casa, è quello spazio talvolta angusto, altre volte più grande, che sembra darci il benvenuto.

Ma che benvenuto sarebbe se abbiamo sbagliato stile o siamo rimasti ancorati al passato? Il passato, anche remoto, racconta di corridoi quasi sempre pieni di quadri appesi alle pareti, ma i tempi cambiano e se vuoi restare al passo con le mode e vuoi creare un design non solo moderno ma anche accattivante, ti conviene seguire i nostri consigli. Una cosa è certa: devi iniziare a togliere i quadri e trovare loro un’altra destinazione.

Poi occorre ottimizzare gli spazi più o meno piccoli per rendere il corridoio un’altra stanza degna di essere vista, e apprezzata. Ma come fare? Alcuni consigli degli interior designer.

Il corridoio più bello di quanto ti aspettassi: cosa devi fare

Non servono i quadri per abbellire i corridoi, la tendenza per il 2025 parla una lingua diversa. Il corridoio non è solo il biglietto da visita per chi entra in casa, ma anche il collegamento ideale tra una stanza all’altra, con stile e gusto. Come abbiamo accennato esistono corridoi di varie dimensioni. Ci sono quelli più piccoli e quelli che invece occupano una buona area della in casa. Ma in entrambi i casi si dovrà dare il massimo per valorizzarli e per non lasciarli bui e spogli. A partire dalla giusta illuminazione.

La nuova tendenza parla chiaro, niente quadri sulle pareti ma specchi e stampe colorate. Lo specchio è consigliato a figura intera, in modo da creare un effetto ottico di maggiore spazio e profondità. Le stampe invece, aiutano a donare colore all’ambiente che solitamente è buio. Se c’è spazio, l’ideale sarebbe anche aggiungere una madia, magari con uno specchio fissato sopra. Anche i colori della parete possono dare un tocco in più al vostro corridoio. Se è lungo e stretto, dipingi la parete più corta di un colore più scuro per farlo sembrare più proporzionato, se è molto alto dipingi il soffitto e se vuoi farlo sembrare più alto, prova a dipingere una parete a righe verticali. Fateci sapere come è andata!