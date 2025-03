Addio definitivo al bidet, svolta epocale: la nuova tendenza è assurda!

Dobbiamo dire addio al bidet per una svolta epocale, la nuova tendenza è assurda e spiazza tutti gli italiani. Ma cosa sta accadendo?

Oggi entriamo nei vostri bagni per mostrarvi come potrebbe presto cambiare qualcosa, la proposta è veramente incredibile.

Il bidet è protagonista delle nostre case, diventa fondamentale per l’igiene intimo e viene utilizzato da tutti più volte al giorno. Non tutti i paesi, come è noto, però lo usano. Basti pensare alla Francia dove è quasi un disonore averne uno anche se sono stati proprio i francesi a idearlo. Si dice che erano utilizzati nelle case di tolleranza e per questo oggi non vuole averlo in casa.

E poi anche in Asia o negli Stati Uniti dove in alcuni paesi c’è chi lo ha integrato nel water e non utilizza un elemento a sé stante. In Italia però è anche solo impensabile non averne uno in casa e molto spesso quei bagni di servizio dove non c’è vengono considerati come una soluzione di emergenza e non adatta a tutti i giorni.

La situazione sta però rapidamente cambiando e oggi c’è la sensazione che potremo farne addirittura a meno. Andiamo a vedere in che casi.

Bagni senza bidet, presto sarà realtà

Un bagno senza bidet potrebbe presto diventare realtà e di fatto questo sanitario potrebbe uscire dalle nostre abitudini. L’idea è di guadagnare spazio nel bagno eliminandolo per lasciar spazio a un semplice tubo che è noto come doccetta igienica e che potrebbe regalarci la possibilità di pulirci direttamente sul water.

Si tratta di un soffione piccolo con un tubo flessibile che viene attaccato accanto al WC generalmente e che si può utilizzare anche per pulire lo stesso water quando necessario. Di fatto è anche una scelta ecosostenibile perché ridurrà decisamente il consumo dell’acqua che spesso nel bidet è davvero eccessivo. Senza rendercene conto, mentre ci laviamo, possono scorrere via infatti litri e litri di acqua.

Presto avremo la possibilità di testarlo anche se sono molti quelli che già ne hanno uno in casa. Sebbene i tradizionalisti faranno un po’ fatica ad accettarlo pensate solo quanto spazio potrete recuperare dentro il vostro bagno per mettere magari un mobiletto o la tanto sognata asciugatrice che non avete comprato proprio perché non sapevate dove inserirla.

Fidatevi che vi abituerete e avrete così la possibilità di risparmiare anche sul consumo d’acqua e il bidet lo dimenticherete completamente perché totalmente inutile a tutti gli effetti.