Addio Mediaset, si ferma la trasmissione cardine della rete: è assurdo

Mediaset è pronta a dirgli addio, una trasmissione cardine della rete sembra pronta a fermarsi. È assurdo l’addio che fa arrabbiare i fan.

Il programma potrebbe essere sostituito, un’ipotesi avanza nelle retrovie della rete. Ma accadrà davvero?

Mediaset ha regalato spesso sorprese negli ultimi anni, creando anche qualche precedente spinoso. Oggi vogliamo dunque andare a fondo di un argomento che spiazza la maggior parte del pubblico, lasciandolo senza parole. Siamo convinti che, qualora questa scelta verrà confermata, sui social network ci sarà una vera e propria protesta con il pubblico della rete di Berlusconi che perderebbe ogni fiducia in questa.

Si parla infatti di un programma che è un’istituzione della televisione italiana e che va avanti da quasi quarant’anni senza mai un’interruzione. Un dispiacere anche perché gli ascolti hanno sempre risposto in maniera positiva con record su record e il dominio assoluto sulla concorrenza. Nonostante questo c’è stato un qualcosa che ha portato la rete a prendere uno spunto di riflessione per capire se magari fosse il caso di cambiare tutto davvero.

Si ferma la storica trasmissione di Mediaset?

Stiamo parlando nientemeno che di Striscia la Notizia che potrebbe lasciare spazio a un game show almeno per una parte dell’anno. Il telegiornale satirico, ideato da Antonio Ricci nel 1988, ha subito un calo di ascolti in questi mesi finendo dietro ad Affari Tuoi in onda in concomitanza su Rai 1. Al momento si tratta solo di alcune indiscrezioni che comunque sconvolgono il pubblico.

AdnKronos specifica come ai piani alti di Mediaset si stia ipotizzando un cambio di rotta improvviso e inaspettato dopo 37 anni di onorata messa in onda. Al gameshow per il pre serale di Canale 5 stanno lavorando i gruppi di produzione più importanti dello spettacolo come Blu Yasmine, Endemol, Banijay e Fremantle.

Tra le voci si parla anche del possibile arrivo, proprio per questo show, di Amadeus alla guida. Il conduttore è passato in estate dalla Rai a Nove, ma l’approccio con Discovery, al di là del contratto firmato, rimane ancora molto incerto.

Al momento, ripetiamo, siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma nonostante questo va specificato che c’è ancora molto tempo per ragionare e trovare la soluzione ideale per il pubblico. Sicuramente la rete ascolterà anche, dopo queste indiscrezioni, il sentiment popolare che sembra schierarsi tutto verso la tradizione e con Striscia la Notizia. Non è da escludere che per combattere al crollo di ascolti si possa anche semplicemente decidere di dare qualche nuovo spunto al tg satirico.